AMD'nin 5 Kasım'da piyasaya süreceği yeni işlemci serisinde yer alan Ryzen 5 5600X, Intel'in üst düzey işlemcilerine toz yutturdu. 299 dolarlık fiyat etiketine sahip olan işlemci, 550 dolarlık işlemcileri ardında bıraktı.

İşlemci sektöründe Intel'i fazlasıyla zorlamaya başlayan AMD, bu mücadeleye sıkı sıkı devam etmek istediğini bugün bir kez daha kanıtladı. Zen 3 mimarisiyle işlemci dünyasında yeni bir sayfa açmayı planlayan şirket, bugün bu mimariye sahip bir işlemcisiyle bir platformda gözüktü.

AMD, Zen 3 mimarili Ryzen 5 5600X işlemcisiyle PassMark üzerinde performans sonuçlarıyla yer aldı. AMD'nin 5 Kasım'da piyasaya süreceği Ryzen 5000 serisinde yer alan işlemci, Zen 2 mimarili AMD işlemcilerinin yanı sıra Intel'in en iyi işlemcilerine dahi toz yutturmayı başardı.

AMD Ryzen 5 5600X, Intel i9-10900K'yi ardında bıraktı:

AMD'nin Ryzen 5000 serisinin en uygun fiyatlı üyesi olan AMD Ryzen 5 5600X, tek çekirdekli performans testinde 3.495 puan alarak listenin zirve noktasına oturdu. AMD'nin bütçe dostu sayılabilecek işlemcisini Intel'in 3.175 puan alan Core i9-10900K ve 3.136 puan alan i9-10900F işlemcileri izledi.

299 dolarlık satış fiyatına sahip olan AMD Ryzen 5 5600X, tek çekirdekli performans listesinde Intel'in 550 dolarlık Core i9-10900K işlemcisini geçerek herkesin takdirini kazandı. İşlemcinin çapraz platform performansıysa 44.089 puan aldı. Bu noktada AMD'nin Zen 3 mimarili işlemcisini takdir etsek de PassMark, bir konuda uyarıda bulundu.

İşlemcinin PassMark sayfasında performans testinin yalnızca 1 kez gerçekleştirildiği bilgisi yer alıyordu. Yani performans testi sonuçlarının hata payı epey yüksekti. Yine de AMD'nin nispeten düşük fiyatlı işlemcisiyle bu kadar üstün bir performans elde etmesi gözleri serideki diğer işlemcilere çevirdi.

AMD'nin 7 nm Zen 3 mimarisiyle üreteceği Ryzen 5000 serisi, en düşük modeli Ryzen 5 5600X'in yanı sıra Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X ve amiral gemisi Ryzen 9 5950X işlemcilerine ev sahipliği yapacak. İşlemci serisinin fiyat aralığı 299 dolardan 799 dolara kadar değişecek.