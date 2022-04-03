Teknolojinin dev isimlerinden biri olan ve gün geçtikçe performansını artıran AMD'nin, yeni bütçe dostu ekran kartı RX 6300 için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Bilgisayarların şüphesiz ki en önemli parçalarından biri de ekran kartları. Teknoloji devi pek çok ekran kartı ve çip üreticisi ise yeni teknolojilerle resmen birbiriyle yarışıyor. ‘Ekran kartı’ deyince aklımıza gelen ilk markalardan olan AMD ve Intel arasında yıllardır süregelen rekabetin ardından ise geçtiğimiz günlerde AMD piyasada liderliğe oturdu.

AMD’nin bu başarısının ardında yatan en büyük sebepler ise performanstan ödün vermeyerek bütçe dostu ekran kartı üretmesi oldu. Günümüzde yeni bir bilgisayar toplamak için tercih edebileceğiniz pek çok ekran kartı fiyatıyla adeta el yakıyor. Bu sebeple de AMD’nin fiyat / performans ürünü ekran kartları fazlaca tercih ediliyor.

AMD’nin yeni bir bütçe dostu ekran kartı üzerinde çalıştığı iddia edildi

Bir Twitter kullanıcısı olan Komachi Ensaka, sıkça bilgisayar donanımlarıyla ilgili paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ensaka’nın son iddiası ise AMD’nin RX 6400’ün bir alt modeli olacak olan RX 6300’ü piyasaya sürmek için çalışmalara başladığı yönünde. Biliyorsunuz ki RX 6400, OEM’lere özel; yani hazır bilgisayar sistemlerinde kullanılıyor ve harici bir satışı bulunmuyor. Yeni gelecek olan RX 6300’ün de yine aynı şekilde OEM’lere özel olacağı ve yalnızca bilgisayar üreticisi firmalara satılacağı iddia ediliyor ancak RX 6400’ün bir alt modeli olacağı için fiyatının daha düşük olması bekleniyor.

Şimdi “Fiyatının düşük olması bizi neden ilgilendiriyor?” diyebilirsiniz. Uzun bir zamandır bilgisayar üreticileri hazır sistemler konusunda oldukça titiz çalışmalar yapıyor ve kendiniz toplamaya kalktığınızda çoğu markanın hazır bir sisteminden daha pahalıya mal edebiliyorsunuz. Bu sebeple yeni kasalarda RX 6300’e yer verilmesi durumunda hem daha uygun fiyatlı hem de daha yeni bir ekran kartına sahip sistemlere sahip olabileceksiniz. Tabii yine yenilemek lazım ki bunlar sadece bir varsayımdan ibaret.

RX 6400 ile ilgili ise ilerleyen zamanlarda raflarda yerini alabileceğiyle ilgili söylentiler var ve bu söylentilerin büyük bir çoğunluğu AMD’nin RX 6300’ü piyasaya sunmasının ardından bir üst modelinin harici satışına başlanacağı yönünde. Yeni RX 6300’ün RDNA 2 GPU’yla gelmesi ve çok geçmeden RDNA 3 GPU’ların da piyasadaki yerini alması bekleniyor.