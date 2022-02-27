Intel ve AMD, Rusya'daki çip satışlarını durdurduğunu açıkladı. Tüm ülkelerdeki askeri alanda kullanılabilecek çip satışlarıyla ilgili yeni düzenlemelere gidildi. Rusya'nın yerel şirketlerine çip üretimi sağlayan TSMC'de bu yaptırımlara katılacağını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşa son vermemesiyle, Ukrayna’ya destekler gelmeye de devam ediyor. Elon Musk da son olarak Ukrayna’nın destek talebini geri çevirmedi ve Starlink uydusu üzerinden internet erişimini açtı. Rusya’ya karşı yaptırımlardan biri de Google ve Youtube’dan geldi ve Rusya’dan platformlar üzerinden gelir elde edilmesi yasaklandı.

Her ne kadar hiçbir ülkenin devlet başkanı bu savaşa doğrudan müdahale edemiyor olsa da, şirketler ve siber güçler Rusya’ya yaptırım uygulamaya devam edecek gibi görünüyor. Bu şirketlere bugün AMD ve Intel’in de dahil olmasıyla, olaylar daha da kızışmaya başladı. Halihazırda tüm dünyada çip krizi devam ederken bu krizden en zararlı çıkacak olan ülke Rusya olacak gibi görünüyor.

Intel ve AMD Rusya’ya çip satışlarını durdurdu

Intel ve AMD’nin Rusya’ya çip satışını askıya aldığına ilişkin birçok rapor ortaya çıkmasının ardından, Intel’den konuyla ilgili açıklama geldi. Intel, Tom Hardware’e şu açıklamaları yaptı: “Şirketimiz, OFAC tarafından yayınlanan yeni yaptırımlar ve BIS (Bureau of Office) tarafından yayınlanan yeni düzenlemeler de dahil olmak üzere, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki tüm geçerli ihracat düzenlemeleri ve yaptırımlara uyacak.”

Durdurulan satışların kapsamı şu an için belirsizliğini koruyor olsa da, yeni ihracat kısıtlamalar öncelikli olarak hem sivil hem de askeri amaçlar için kullanılabilecek çift kullanımlı çiplere yönelik satışlar tamamen durdu. Bu da AMD’nin Ryzen ve Intel’in Core gibi çiplerinin satışlarından tüketicilerin etkilenmeyeceği anlamına geliyor. Ancak bu yaptırımlara TSMC’nin de katılımıyla birlikte, Rusya’daki çip krizinin daha çok büyüyeceği kesin çünkü Rusya’nın yerel şirketlerinde üretilen çiplerinde birçoğu TSMC tarafından üretiliyor. Bu da Rusya’nın ülkesindeki çip arzınının kesilebileceği anlamına geliyor.