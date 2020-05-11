1.5 milyondan fazla takipçisiyle dikkatleri üzerine çeken ve yayınlara başladığından beri tartışmaların odak noktasında olan Twitch yayıncısı Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa, platformdan 3. kez banlandı. Neden banlandığı henüz açıklanmayan yayıncının hesabının bu kez tamamen kapanma ihtimali bulunuyor.

Video oyun sektörünün yüz milyonlara hitap eder bir hal almasıyla birlikte ortaya çıkan ve milyonlarca oyunsever tarafından kullanılan canlı yayın platformları, bugünlerde her zamandakinden çok daha fazla kullanılıyor. Bu alanda bir numara olan platform ise hiç şüphesiz Twitch ve binlerce yayıncı ve milyonlarca oyunsever tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Twitch, haberlerimize içeriklerden çok popüler yayıncıların banlaması ile konu oluyor. Şimdi bir yayıncıyı daha banlayan platform, yayıncının hayranlarını(!) büyük bir endişeye sürükledi. Çünkü "Amouranth" ismiyle de bilinen Twitch yayıncısı Kaitlyn Siragusa, platformdan 3. kez banlandı ve artık Twitch'e ebediyen veda etme ihtimali bulunuyor.

Kaitlyn Siragusa, Twitch'te 1.5 milyondan fazla takipçiye sahip olan, platformun popüler isimlerden bir tanesi. Birbirinden ilginç yayınlarıyla herdaim konuşulan yayıncı, içerikleri nedeniyle çoğu zaman tartışmaların odak noktasında da yer alıyor.

Banlama nedeni henüz belli değil ancak bazı tahminler var

Amouranth'ın bu kez neden banlandığı şu an için tam olarak bilinmiyor. Ancak bu yasaklamanın durduk yere yapılmadığını tahmin etmek zor değil. Siragusa'nın hayranlarına göre, yayın sırasında görülen uygunsuz bir profil fotoğrafı, Amouranth'ın bir kez daha Twitch'ten banlanmasına neden oldu. Ancak konuyla ilgili olarak şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı.

Amouranth, ilk kez geçtiğimiz yılın eylül ayında Twitch'ten banlanmıştı. Bu banlanmanın nedeni yayın sırasında yaptığı hareketlerdi ve bu ban 3 gün sürmüştü. Amouranth'ın ikinci Twitch banı ise bu yılın başlarında gerçekleşmişti. Bu seferki yasaklama nedeni ise ünlü yayıncının bir spor salonu yayınında yaptığı hareketlerdi. Şimdiyse Amouranth, üçüncü kez Twitch'ten banlanmış oldu.

Üçüncü yasaklama, Amouranth'ı zora sokabilir

Amouranth'ın Twitch'ten üçüncü kez yasaklanmış olması, popüler yayıncı için sıkıntılı bir durum. Çünkü Amazon'un sahip olduğu canlı yayın platformu, bir yayıncıya uyguladığı üçüncü yasaklamayı genellikle kalıcı kılıyor. Yani Twitch'teki üçüncü banlama çoğu zaman hesabın tamamen kapatılmasına neden oluyor. Görünüşe göre platformda popüler olmayı başaran Amouranth, hesabıyla vedalaşmak üzere.