NBA Oyuncusu Josh Hart Twitch Yayınında Klavyesini Parçaladı

NBA takımlarından New Orleans Pelicans takımında forma giyen Amerikalı basketbol oyuncusu Josh Hart, Call of Duty: Modern Warfare oynarken sinirlerine hakim olamayarak klavyesini parçaladı. Twitch yayını sırasında yaşanan olay, sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlendi.

Birçoğumuz, oyunlar esnasındaki yüksek heyecan nedeniyle aşırı reaksiyonlar gösterebiliyoruz. Bu tepkileri ünlü isimlerden görmek ise çok daha ilginç oluyor. NBA takımlarından New Orleans Pelicans takımında forma giyen 25 yaşındaki Amerikalı basketbolcu Josh Hart, oyun odaklı canlı yayın platformu Twitch'teki 50 binden fazla takipçisine oldukça eğlenceli ve gergin anlar yaşattı.

2 Mayıs günü Twitch’teki canlı yayını sırasında Call of Duty: Modern Warfare oynayan Hart, geçtiğimiz nisan ayında önemli bir yükseltme alan akimbo 357 tabancasını kullanan bir başka oyuncu tarafından öldürülünce küçük çaplı bir sinir krizi geçirdi. Öfkesini klavyesinden çıkaran Amerikalı basketbolcu, canlı yayında ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Hart, Call of Duty: Modern Warfare'da ölünce öfkesini klavyesinden çıkardı

Bilgisayarından söktüğü klavyesini yere fırlatan ve ayağıyla tekmeleyen Hart, bununla da yetinmeyerek tuzla buz olan klavyesini odanın kapısından dışarı fırlattı. Hart’ın oyundaki takım arkadaşları bu anları kahkaha atarak izledi. Bu isimler arasında Chicago Bulls takımında forma giyen Zach LaVine’in de olduğunu söylemeden geçmeyelim.

2017 NBA Draft’ının ilk turunda Utah Jazz tarafından seçilen Hart’ın, oyun odaklı canlı yayın platformu Twitch’te 51 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Sinirlenip klavye parçalamak her insanın başına gelebilecek bir olay olsa da, Hart’ın davranışı sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Hart’ın klavyesini parçaladığı anları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz