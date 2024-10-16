Analogue'un Nintendo 64 oyunlarını 4K olarak oynamayı sağlayacak konsolu Analogue 3D ilk defa görüntülendi.

Eski oyunları tekrar tekrar oynamak isteyen pek çok oyunsever olsa da bu oyunları oynamak pek kolay değil. Bu durumun nedeni hem eski girişleri modern cihazlara uyarlamanın zor olması hem de oyunların ekranlarda küçücük görünmesiydi. Analogue'un Nintendo 64'ü yeniden tasarladığı konsolu Analogue 3D ise klasik oyunları 4K olarak oynamayı sağlayacak.

Yeni konsolun aslında bu yıl çıkması bekleniyordu ancak Analogue 3D'nin çıkışı gelecek yılın ilk çeyreğine kaldı. Konsolun fiyatının ise 249,99 dolar (8 bin 543 TL) olacağı belirtiliyor. Yeni konsol için ön siparişler de 21 Ekim'de TSİ 18.00'de başlayacak.

Kartuşlarla tamamen uyumlu

Yılın başlarında Analogue 3D'yi duyuran Analogue daha önce de NES, SNES, Sega Genesis ve Game Boy için daha önce konsollar çıkarmıştı. Yeni konsol, klasik konsoldaki oyunların kartuşlarının tamamını çalıştırıyor ve oyunları 4K çözünürlükte işleyebiliyor. Ayrıca konsol, ülkemizde tüplü televizyon ya da tüplü monitör diye bildiğimiz CRT ekranlarla aynı hissi verebilecek ekran modları da barındırıyor. Firmadan yapılan açıklamada konsolun "özel olarak tasarlanmış, amaca uygun bir 4K yükseltici" ile donatıldığını belirtti.

Analogue 3D, Bluetooth desteği, dört orijinal kontrolcü bağlantısı, iki USB portu, bir SD kart yuvası ve kendi 3D OS işletim sistemi ile geliyor. Bununla beraber kutudan bir oyun kumandası çıkmıyor. Konsol ayrıca Switch, Android ve bilgisayar ile uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Bu ilginç konsol rekabetin yüksek olduğu bir dönemde, PS5 Pro ve Switch 2 ile rekabete girecek.