Nintendo, yeni çalar saati Alarmo'yu tanıttı. Zelda ve Super Mario sesleriyle uyanma imkanı sunuyor.

Nintendo, yeni çalar saati Alarmo’yu tanıttı. 2025’in başlarında satışa sunulacak bu cihaz, Zelda ve Super Mario gibi ikonik oyunların sesleriyle uyanmanızı sağlayacak. Alarmo, Switch Online aboneleri için şu an erken alım fırsatıyla mevcut.

Alarmo, hareketle kontrol edilebilen bir özelliğe sahip. Yani alarmı ertelemek için sadece bir hareket yapılması ya da alarmı durdurmak için yataktan kalkılması yeterli.

Kişiselleştirilmiş alarm modları

Cihazın teknik detaylarına bakıldığında 2.4GHz Wi-Fi bağlantısı ve 24GHz mmWave sensörü ile donatıldığı görülüyor. Kullanıcılar Alarmo’yu beş farklı Nintendo Switch oyunundan alınan seslerle kişiselleştirebiliyor. Breath of the Wild, Pikmin 4, Splatoon 3, Super Mario Odyssey ve Ring Fit Adventure oyunlarından toplamda 35 farklı ses “sahnesi” ile uyanmak mümkün. Ayrıca Nintendo hesaplarına bağlanarak Animal Crossing: New Horizons ve Mario Kart 8'den de güncellemeler alınabilecek.

Kullanıcılar, uyku sırasında ne kadar hareket ettiklerini takip edebiliyor, belirli oyun temalı saat başı çan sesleri ayarlayabiliyor ve sabah alarmı için iki farklı mod seçebiliyorlar. Sabit Mod, yatakta daha fazla kalındıkça alarmın sesi arttırırken Nazik Mod, daha tutarlı bir ses seviyesinde kalıyor.

Geleneksel bir alarm deneyimi arayanlar için Buton Modu da mevcut. Belirlenen uyku saatinde rahatlatıcı müzik ve seslerle gevşemek de mümkün.