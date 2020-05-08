Mobil Teknoloji Devleri, MPEG-5 EVC İçin Birlikte Çalışacak

2018’den beri üzerinde çalışılan video kodlama standardı olan MPEG-5 EVC’nin final taslağı, geçtiğimiz günlerde yayınlandı. MPEG-5’in final taslağının yayınlanması Samsung, Huawei ve Qualcomm’u memnun etmiş gibi görünüyor. Üç şirket, yeni standardın benimsenmesi için hızla çalışacaklarını belirttiler.

Moving Picture Experts Group (MPEG), nisan ayının sonunda yeni video kodlama standardı olan MPEG-5 EVC’nin final taslaklarını yayınladı. MPEG-5 EVC'nin, gelişmiş kodlama performansıyla yüksek kaliteli videolar için 5G gibi gelişmiş dağıtım protokollerinde uygun bir video kodlayıcısı olması bekleniyor. MPEG-5 EVC'nin önemli ölçüde geliştirilmiş bir sıkıştırma kapasitesi sunması da bekleniyor.

MPEG-5 EVC’nin gelişmiş özellikler sunarak 4K, 8K, HDR, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik içeriklerinin görüntülenmesi noktasında yeni ekranların geliştirilmesinin önünü açarak tüketicilere daha üst seviye ürünler sunulmasını sağlaması mümkün.

Yüksek çözünürlüklü içeriklerin ekranlara tam kalite yansıtılmasını sağlayacak MPEG-5 EVC’nin benimsenmesi için teknoloji şirketleri de şimdiden harekete geçti. Samsung, Huawei ve Qualcomm gibi teknoloji devleri yaptıkları açıklama ile yeni video kodlama standardı olan MPEG-5 EVC’nin multimedya şirketlerine tanıtılması için çalışacaklarını belirttiler.

Video kodlama standardına katkıda bulunan üç şirket, standardı kapsayan temel patentlerin adil, makul ve ayrımcı olmayan şartlar sunması için de ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdiler. Üç şirket aynı zamanda Uluslararası Standart Nihai Taslağı’nın (FDIS) yayın tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde MPEG-5 EVC standardını belirleyen lisans koşullarını açıklayacaklarını söylediler.