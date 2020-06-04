Google, mobil işletim sistemi Android 11'i kısa bir süre sonra resmi olarak tanıtacak. Yeni işletim sistemi ile birlikte gelecek bazı özellikler belli olsa da hangi akıllı telefonların Android 11 güncellemesini alacağı resmi olarak henüz açıklanmadı. Yine de şirketlerin güncelleme politikalarını referans alarak hangi Android telefonların güncelleme alacağını tahmin etmek mümkün.

ABD’li teknoloji devi Google, Android 11 için bugüne kadar toplam dört Geliştirici Önizlemesi yayınladı ve normal şartlar altında tüm kullanıcılar Android 11 Beta 1 sürümünü 3 Haziran tarihinde indirmeye sunacaktı.

Ne var ki, George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesi, ABD’yi içinden çıkılmaz bir krize soktu. Devam eden protestolar nedeniyle Android 11 Beta lansmanını erteleyen Google, buna karşın yanlışlıkla Android 11'in ilk beta sürümünü yayınladı. Betanın yayınlanmasıyla birlikte Android 11 ile gelecek özelliklere ilk bakışı attığımız haberimizi buradan okuyabilirsiniz.

İster Android ister iOS olsun, yeni bir yazılım güncellemesi yayınlanacağı zaman en çok merak edilen şeylerin başında, hangi cihazların bu güncellemeyi alacağı geliyor. Android güncellemeleri üreticiler tarafından sunulduğundan Android 11 alacak cihazlar için resmi bir liste bulunmuyor ancak şirketlerin politikaları, resmi olmayan listeler hazırlamak için yeterli ipuçları sunuyor.

Aşağıdaki listede, hem çıkış tarihleri hem de donanım özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Android 11 güncellemesi alma ihtimali oldukça yüksek olan akıllı telefonları görebilirsiniz. Listeye yeni modeller eklendiği takdirde sizleri bilgilendireceğiz.

Android 11 güncellemesini alması muhtemel telefonlar

Google Pixel

Google Pixel 4

Google Pixel 3

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 2

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 2 XL

Samsung

Samsung Galaxy S20/ S20 Plus / S20 Ultra

Samsung Galaxy A10/ A10s/ A10e

Samsung Galaxy Note 10/ 10+/ 10+ 5G

Samsung Galaxy A91

Samsung Galaxy S10/ S10 Plus/ S10e/ S10 5G

Samsung Galaxy A50/ A50s

Samsung Galaxy S9/ S9+

Samsung Galaxy A30/ A30s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy A90/ A90 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51

Nokia

Nokia 8.2 5G

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 1.3

Nokia 6.2

Nokia 1 Plus

Nokia 5.3

Nokia 2.3

Nokia 4.2

Nokia 3.2

OnePlus

Oneplus 8

OnePlus 7T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7

OnePlus 6

OnePlus 7 Pro

OnePlus 6T

Xiaomi / Redmi

Redmi Note 9 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi K20

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Mi A3

Mi CC9

Mi Note 10

Mi CC9e

Mi Note 10 Pro

Mi 9T Pro

Mi CC9 Pro

Mi 9T

Mi 9 Pro

Mi 9 Pro 5G

POCO

POCO X2

POCO F2 Pro

Huawei / Honor

Huawei P30

Honor V20/ View 20

Huawei P30 Pro

Honor 20/ 20 Pro

Huawei P30 Lite

Honor 10 Youth Edition

Huawei Mate 20

Honor Magic 2

Huawei Mate 20 Pro

Honor 20i

Huawei Mate 20X

Honor Nova 5 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Edition Honor 30

Huawei P20 / P20 Pro

Honor 30 Pro

Realme

Realme 3/ 3 Pro

Realme XT

Realme 5/ 5 Pro

Realme X30 5G

Realme X

Realme 6 / 6i / 6 Pro

Realme X2 Pro

Realme X

OPPO

OPPO Find X2

Oppo F11

Oppo Find X2 Pro

Oppo F11 Pro

Oppo Reno3 Pro (5G) Oppo F15

Oppo Reno3 (5G)

Oppo Reno Ace

Oppo Reno3 Youth

Oppo Reno 10x zoom

Oppo Reno2

Oppo Ace2

Oppo Reno2 F

Oppo A9 (2020)

Oppo Reno2 Z

Oppo A5 (2020)

Vivo

vivo NEX 3S 5G

vivo NEX 3

vivo iQOO 3 5G

vivo iQOO Pro 5G

vivo X30 / X30 Pro

vivo NEX 3S 5G

vivo V17

vivo V15 / V15 Pro

Sony

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 10 II

LG

LG V50S ThinQ 5G

LG V40 ThinQ

LG V50 ThinQ 5G

LG V35 ThinQ

LG G8X ThinQ

LG V30S ThinQ

ASUS