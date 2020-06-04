ABD’li teknoloji devi Google, Android 11 için bugüne kadar toplam dört Geliştirici Önizlemesi yayınladı ve normal şartlar altında tüm kullanıcılar Android 11 Beta 1 sürümünü 3 Haziran tarihinde indirmeye sunacaktı.
Ne var ki, George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesi, ABD’yi içinden çıkılmaz bir krize soktu. Devam eden protestolar nedeniyle Android 11 Beta lansmanını erteleyen Google, buna karşın yanlışlıkla Android 11'in ilk beta sürümünü yayınladı. Betanın yayınlanmasıyla birlikte Android 11 ile gelecek özelliklere ilk bakışı attığımız haberimizi buradan okuyabilirsiniz.
İster Android ister iOS olsun, yeni bir yazılım güncellemesi yayınlanacağı zaman en çok merak edilen şeylerin başında, hangi cihazların bu güncellemeyi alacağı geliyor. Android güncellemeleri üreticiler tarafından sunulduğundan Android 11 alacak cihazlar için resmi bir liste bulunmuyor ancak şirketlerin politikaları, resmi olmayan listeler hazırlamak için yeterli ipuçları sunuyor.
Aşağıdaki listede, hem çıkış tarihleri hem de donanım özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Android 11 güncellemesi alma ihtimali oldukça yüksek olan akıllı telefonları görebilirsiniz. Listeye yeni modeller eklendiği takdirde sizleri bilgilendireceğiz.
Android 11 güncellemesini alması muhtemel telefonlar
Google Pixel
- Google Pixel 4
- Google Pixel 3
- Google Pixel 4 XL
- Google Pixel 3 XL
- Google Pixel 3a
- Google Pixel 2
- Google Pixel 3a XL
- Google Pixel 2 XL
Samsung
- Samsung Galaxy S20/ S20 Plus / S20 Ultra
- Samsung Galaxy A10/ A10s/ A10e
- Samsung Galaxy Note 10/ 10+/ 10+ 5G
- Samsung Galaxy A91
- Samsung Galaxy S10/ S10 Plus/ S10e/ S10 5G
- Samsung Galaxy A50/ A50s
- Samsung Galaxy S9/ S9+
- Samsung Galaxy A30/ A30s
- Samsung Galaxy M31
- Samsung Galaxy A90/ A90 5G
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy A51
Nokia
- Nokia 8.2 5G
- Nokia 8.1
- Nokia 7.2
- Nokia 1.3
- Nokia 6.2
- Nokia 1 Plus
- Nokia 5.3
- Nokia 2.3
- Nokia 4.2
- Nokia 3.2
OnePlus
- Oneplus 8
- OnePlus 7T
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 7T Pro
- OnePlus 7
- OnePlus 6
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 6T
Xiaomi / Redmi
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi K20 Pro Premium
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi K20
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8 Pro
- Mi A3
- Mi CC9
- Mi Note 10
- Mi CC9e
- Mi Note 10 Pro
- Mi 9T Pro
- Mi CC9 Pro
- Mi 9T
- Mi 9 Pro
- Mi 9 Pro 5G
POCO
- POCO X2
- POCO F2 Pro
Huawei / Honor
- Huawei P30
- Honor V20/ View 20
- Huawei P30 Pro
- Honor 20/ 20 Pro
- Huawei P30 Lite
- Honor 10 Youth Edition
- Huawei Mate 20
- Honor Magic 2
- Huawei Mate 20 Pro
- Honor 20i
- Huawei Mate 20X
- Honor Nova 5 Pro
- Huawei Mate 20 RS Porsche Edition Honor 30
- Huawei P20 / P20 Pro
- Honor 30 Pro
Realme
- Realme 3/ 3 Pro
- Realme XT
- Realme 5/ 5 Pro
- Realme X30 5G
- Realme X
- Realme 6 / 6i / 6 Pro
- Realme X2 Pro
- Realme X
OPPO
- OPPO Find X2
- Oppo F11
- Oppo Find X2 Pro
- Oppo F11 Pro
- Oppo Reno3 Pro (5G) Oppo F15
- Oppo Reno3 (5G)
- Oppo Reno Ace
- Oppo Reno3 Youth
- Oppo Reno 10x zoom
- Oppo Reno2
- Oppo Ace2
- Oppo Reno2 F
- Oppo A9 (2020)
- Oppo Reno2 Z
- Oppo A5 (2020)
Vivo
- vivo NEX 3S 5G
- vivo NEX 3
- vivo iQOO 3 5G
- vivo iQOO Pro 5G
- vivo X30 / X30 Pro
- vivo NEX 3S 5G
- vivo V17
- vivo V15 / V15 Pro
Sony
- Sony Xperia 1 II
- Sony Xperia 10 II
LG
- LG V50S ThinQ 5G
- LG V40 ThinQ
- LG V50 ThinQ 5G
- LG V35 ThinQ
- LG G8X ThinQ
- LG V30S ThinQ
ASUS
- Asus ROG Phone 2
- Asus Zenfone 6