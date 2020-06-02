Google, Android 11'in İlk Beta Sürümünü Yayınladı

Google, Android 11 lansmanı ertelenmesine rağmen Android 11'in ilk beta sürümünü bazı Pixel modelleri için yayınlamaya başladı. Beta sürümlerin yayınlanmasıyla birlikte Android 11 ile gelecek özellikler de resmiyet kazanmaya başladı.

Google, geçtiğimiz cuma günü ABD’de hala devam eden eylemler nedeniyle Android 11’in tanıtılacağı lansmanı ertelediğini duyurmuştu. Lansman ertelenmiş olmasına rağmen Android 11'in ilk beta sürümü bazı Pixel telefonlara gönderilmeye başlandı.

Android 11’in ilk beta sürümüne ulaşan XDA editörleri, beta sürümünün yapı numarasının RPB1.200504.018 olduğunu duyurdular. Şimdilik Pixel 4 XL için yayınlanmış gibi görünen beta sürümü hızlı bir şekilde Google’ın diğer cihazlarına da yayınlanması bekleniyor.

Android 11’in beta sürümünün güncelleme ekranında yer alan bilgilere göre güncelleme kapalı beta sürüme ait değil. Android 11’nin yayınlanan beta sürümünün güncelleme ekranı beta sürümünün herkese açık bir beta olduğunu gösteriyor. Android 11’in ilk beta sürümünde, daha önce yayınlanan Geliştirici Önizlemesi’nde gösterilmeyen bazı özellikler de bulunuyor.

Android 11’in ilk beta sürümünün getirdiği yeni özellikler

Android 11’in ilk beta sürümünde göze çarpan ilk değişiklik, Hızlı Ayarlar menüsüne yer alan medya denetim bölümü. YouTube ve Spotify gibi uygulamalar aracılığıyla çalınan medyalar Android 11’in Hızlı Ayarlar’ında özel bir bölüme sahip. Hızlı Ayarlar’ın sol tarafına yerleştirilen medya denetim bölümü, Spotify ve YouTube’dan çalınan şarkıların kontrol edilmesini sağlamanın yanında dahili olarak telefonun hafızasında bulunan şarkıların da kontrol edilmesini sağlıyor.

Android 11’le beraber gelen diğer bir yeni özellik de Güç Menüsü’dür. Yeni Güç Menüsü’nün altında iki seçenek bulunuyor: Cihaz Kontrolleri, Kartlar ve Geçişler. Kartlar aslında Google’ın geçtiğimiz yıl Google Pixel cihazlarda kullanıma açtığı bir özelliktir. Bu özellik sayesinde Pixel kullanıcıları kredi kartlarını ve bank kartlarını telefonlarında sanal olarak bir araya getirebiliyorlar.

Güç Menüsü’nün altında yer alan diğer seçenek olan Cihaz Kontrolleri ise daha heyecan verici bir eklenti olabilir. Cihaz Kontrolleri seçeneğine girildiğinde kullanıcıların karşısına akıllı ev ürünlerini kontrol etmek için özellikler çıkıyor.

Güç Menüsü’nün getirdiği bu iki özellik ayrı ayrı aktif hale getirebiliyor. Yani iki özellikten birini kullanmak istemiyorsanız, istemediğiniz özelliği kapatabiliyorsunuz. İki menü aynı zamanda, kullanıcının isteğine bağlı olarak, cihazın ekranı kilitliyken de kullanılabiliyor.

Android 11’in getirdiği bir diğer yeni özellik ise Android’in uygulama simgelerindeki değişikliktir. Android kullanıcıları uzun bir zamandır uygulama simgelerinin daire şeklinde olmasına alışmıştı. Ancak Google, Android 11’le bu durumu değiştiriyor. Android 11 ile birlikte uygulama simgeleri için aşağıdaki 3 farklı şekilden biri seçilebiliyor.

Android 11’e dair ilk haber ortaya çıkmaya başladığında ismi duyulan Balon Bildirimler, beta sürümünde de yerini aldı. Android 11’in beta sürümünde yer alan Balon Bildirimler, işletim sisteminin Ayarlar bölümünde yer alan Bildirimler kısmından aktif hale getirebiliyor. Bu yeni bildirim şekli sayesinde sohbet bildirimleri Facebook Messenger’da olduğu gibi ekranda yer alacak bir baloncuk içinde görülecek.

Android 11’in dün yayınlanan beta sürümü işletim sisteminin getireceği yeni özellikleri gösterecek. Ancak şu anda bütün yeni özellikler ortaya çıkmış değil. Günün ilerleyen saatlerinde ve önümüzdeki günlerde Android 11’in yeni özellikleri ortaya çıktıkça biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz.