Android kullanıcılarının büyük bir merakla beklediği Android 11'in beta sürümü kullanıma sunuldu. Android 11 Beta ile uyumlu telefonlardan birini kullanan tüm kullanıcılar, dilerlerse beta programa katılarak Android'in en güncel sürümünü kullanmaya başlayabiliyorlar. Programa dahil olmak isteyen kullanıcılar için bu yazımızda 'Android 11 Beta nasıl yüklenir?' sorusunu cevapladık.

Google, Android’in pek çok gelişmiş özelliği bünyesinde barındıran en yeni sürümü olacak olan Android 11’in beta sürümünü kullanıcıların beğenisine sundu. İlk olarak Pixel cihazlar için yayınlanan Android 11 Beta sürümü, ilerleyen günlerde pek çok Android cihaz için de kullanıma sunuldu. Android 11 Beta şu an için kararlı bir sürüm değil ve Google, beta sürüme ait kullanıcı deneyimlerine de dayanarak, işletim sistemini tüm kullanıcılar için yayınlamadan önce kusursuz hale getirmek için çalışıyor.

Android cihaz kullanıcıları ise yeni işletim sistemini ilk deneyimleyenlerden biri olmak için beta sürümünü kullanmak istiyor. Konu ile ilgili merak edilen bir diğer şey ise sürümün hangi cihazlar için kullanılabilir olduğu. Biz de bu yazımızda hem beta sürümünün uyumlu olduğu cihazları sizlerle paylaşacağız, hem de Android 11 Beta’yı nasıl yüklenir konusunu açıklayacağız.

Android 11 Beta uyumlu cihazlar;

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL

Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL

Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL

OPPO Find X2 serisi

Xiaomi Mi 10 & Mi 10 Pro

OnePlus 8 & OnePlus 8 Pro

Poco F2 Pro

Android 11 Beta uyumlu cihazların listesi, eklenen yeni cihazlar ile sürekli olarak genişliyor. Ancak Samsung ve Huawei modelleri henüz açık beta sürecine destek vermiyor. Akıllı ev kontrolü, gelişmiş medya kontrolü, gelişmiş karanlık mod gibi pek çok yeni özellik ile gelecek olan Android 11 güncellemesinin yayınlanması için henüz net bir tarih açıklanmasa da 2020 senesinin sonunda kararlı sürümün tüm Android kullanıcıları için yayınlanmaya başlaması bekleniyor.

Uyumlu cihazlardan herhangi birine sahip tüm Android kullanıcıları dilerlerse Android 11 Beta’yı deneyimleyebilirler, ancak hatırlatmakta fayda var ki henüz bir kararlı bir sürüm olmaması sebebiyle Android 11 Beta pek çok hata ve kusur içeriyor. Google da bu konuda kullanıcıları uyararak, beta sürüme dair alınacak güncellemeler dahilinde cihazların normal şekilde çalışmasına engel olacak durumlar yaşanabileceğini hatırlatıyor.

Tabii ki dileyen kullanıcılar istedikleri zaman Android 11 Beta programından ayrılarak kararlı, herkese açık en güncel Android sürümüne geri dönebiliyor ancak bu işlem yapılırken cihazdaki tüm kullanıcı verileri siliniyor. Google, sonrasında yedeklerin yüklenmesi konusunda da sorunlar yaşanabileceği konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Android 11 Beta nasıl yüklenir?

Adım #1: Buraya tıklayarak Android Beta programının sayfasına gidin.

Buraya tıklayarak Android Beta programının sayfasına gidin. Adım #2: Android cihazınızda da aktif olan Google hesabınıza giriş yapın.

Android cihazınızda da aktif olan Google hesabınıza giriş yapın. Adım #3: Buraya tıklayarak uyumlu cihazlar listesinden Android 11 Beta programına dahil etmek istediğiniz cihazınızı seçin.

Buraya tıklayarak uyumlu cihazlar listesinden Android 11 Beta programına dahil etmek istediğiniz cihazınızı seçin. Adım #4: Android 11 Beta güncellemesini OTA üzerinden indirmek ve işlemi tamamlamak için telefonunuz üzerinden gelen yönergeleri takip edin.

Android 11 Beta uyumlu cihazlar listesinde yer alan telefonlardan birine sahipseniz, birkaç basit adım ile siz de beta programına dahil olabilirsiniz. Bu sayede Google’ın kararlı sürüm geliştirme aşamasında geri bildirimler ile çalışmaların hız kazanmasını ve hataların ortadan kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.

Adım #1: Android cihazınız üzerinden Android Beta program sayfasına gidin.

Google’ın beta programına dair pek çok bilgi verdiği ve uyumlu cihazları da gösterdiği Android Beta programının sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Adım #2: Android telefonunuz ile bağlı olan Google hesabınız ile oturum açın.

Burada giriş yapmanız gereken hesap, Google’ın Android cihazınız için sunduğu hizmetlerden faydalandığınız; telefonunuzda aktif olarak kullandığınız Google hesabınız olmalı.

Adım #3: Uyumlu cihazlar listesinden, Beta sürümüne geçirmek istediğiniz uyumlu cihazınızı seçin.

Hesabınız ile giriş yaptıktan sonra buraya tıkladığınızda karşınıza uyumlu ve beta sürümü için kullanılabilir cihazlarınızın bir listesi çıkacak. Eğer birden çok uyumlu cihazınız varsa, istediğiniz cihazda beta sürümünü kullanabileceğinizi unutmayın. Aynı zamanda beta programına birden fazla cihaz ile de katılmak mümkün.

Adım #4: Beta güncellemesini OTA üzerinden indirerek işlemi tamamlamak için telefonunuz üzerinden gelen yönergeleri takip edin

Bu adımda eğer güncellemeyi telefonunuzda indirilebilir şekilde görmezseniz, cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz. Sonrasında güncelleme indirilebilir olacaktır.

Bu adımları uyguladıktan sonra, hala Android 11 Beta sürümünü kullanmaya başlayıp başlamadığınızdan emin olamıyorsanız, Ayarlar > Telefon Hakkında > Yapı numarası'na giderek ufak bir kontrol yapmak size cevabı verecektir. Eğer yapı numarası RPP ile başlıyorsa Android 11 beta sürümünü kullanıyorsunuz demektir. Android 11 Beta’yı kullanmaya başladığınızı anlamanın bir diğer yolu ise cihazınızı yeniden başlatmak. Eğer programa dahil olduysanız, telefonunuz açılırken cihazınızda Android beta sürümünün kullanıldığını bildiren bir mesaj göreceksiniz.

Android 11 Beta sürümünü kullandığınız süre boyunca karşılaşabileceğiniz hatalardan dolayı beta programından ayrılmak ve yeniden en güncel ve kararlı Android sürümünü kullanmak isterseniz, programdan ayrılmak da oldukça basit.

Tıpkı programa kayıt olurken yaptığınız gibi, buraya tıklayarak cihaz listesini görüntüleyin.

Devre dışı bırak seçeneğine tıklayarak beta programından ayrılın.

Bu adımları gerçekleştirerek beta programından ayrıldıktan sonraki 24 saat içerisinde tüm kullanıcı verilerini silip herkese açık en yeni, kararlı Android veya sürümünü yükleyecek bir güncelleme telefonunuza yüklenecek. Ancak bunun tüm verilerinizi sileceğini ve yedekleme yüklemesi yaparken sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz olduğunu unutmayın.

Android 11 ne gibi yenilikler içeriyor?

Akıllı ev kontrolü

Gelişmiş medya kontrolü

Geri dönüşüm kutusu

Akıllı bağlantı

Kullanışlı bildirim çubuğu

Gelişmiş karanlık mod

Yeni güvenlik önlemleri

Klavye için yeni öneriler

Kablosuz şarj sorununa çözüm

Uçak modunda yaşanan Bluetooth sorununa çözüm

Gelişmiş bildirim denetlemesi

Yenilenen son kullanılanlar menüsü

Geliştirilen butonlar

Kablolu bağlantı

Kapsamlı depolama

Android 11 ile birlikte kullanıcı dostu pek çok yeni özellik cihazlarımızda kullanılabilir hale gelecek. Bu yeni özellikler ile birlikte kullanıcıların cihazları üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği ve telefonunu daha fazla özelleştirebileceği gelen ilk yorumlar arasında. Şu an için kesinleşen yeni özelliklerin listesi ise şöyle; Bu özelliklerin tamamına dair detaylara göz atmak isterseniz, konu hakkında yayınladığımız güncel yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.