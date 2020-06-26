Android 11’in Çıkış Tarihi ve Kesinleşen 15 Özelliği

Beta sürümü yayınlanan Android 11 güncellenmesi yepyeni özelliklerle geliyor. Sizin için açıklanan tüm yeni özellikleri listeledik ve güncellemenin çıkış tarihi hakkında bilinenleri anlattık.

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Android’in geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme alacağı duyuruldu. Android 11 olarak isimlendirilen yeni güncelleme, her yeni sürümde olduğu gibi yine heyecan verici yeniliklerle geliyor. Ancak önce test aşamalarının tamamlanması gerekiyor ve Android 11 beta sürümü yayınlanmış durumda.

Google’ın Pixel model akıllı telefonları başta olmak üzere pek çok farklı marka ve modeldeki akıllı telefona Android 11 beta sürümü yüklenebiliyor. Tüm kullanıcıları kapsayacak güncellemeyi ise 2020 sonunda ancak görebiliriz Sizin için Android 11 çıkış tarihi hakkında bilinenleri anlattık ve güncelleme ile gelecek yeni 15 özelliği listeledik.

Android 11 çıkış tarihi ne zaman?

Yeni koronavirüs COVID-19 pandemisi tüm piyasaları olduğu gibi akıllı telefon piyasasını etkiledi. Google, bu nedenle Android 11 beta sürümünü bile ancak yayınlama ve tanıtma şansı buldu. Beta sürümünün önümüzdeki aylarda daha da geliştirilmesi planlanıyor.

Akıllı telefonlarınıza Android 11 beta sürümü yüklemek istemiyorsanız, güncelleme için bir süre daha beklemeniz gerekiyor. Pek çok farklı marka ve model akıllı telefon için yayınlanacak olan Android 11 güncellemesi için Google, diğer üreticilerin telefonlarını uygun hale getirmesini bekliyor.

Google tarafından Android 11 güncellemesinin tüm telefonlarda kullanılabilir olarak yayınlanacağı tarih için net bir şey söylemek zor olsa da tahminlere göre 2020 yılının sonlarında pek çok akıllı telefonda Android 11 güncellemesi görebileceğiz. Güncellemenin tüm telefonlara geleceği tarih olarak 2021 yılının ilk ayları öngörülüyor.

Android 11 kesinleşen özellikleri:

Akıllı ev kontrolü

Gelişmiş medya kontrolü

Geri dönüşüm kutusu

Akıllı bağlantı

Kullanışlı bildirim çubuğu

Gelişmiş karanlık mod

Yeni güvenlik önlemleri

Klavye için yeni öneriler

Kablosuz şarj sorununa çözüm

Uçak modunda yaşanan bluetooth sorununa çözüm

Gelişmiş bildirim denetlemesi

Yenilenen son kullanılanlar menüsü

Geliştirilen butonlar

Kablolu bağlantı

Kapsamlı depolama

Dilerseniz Android 11'de ilk kez göreceğimiz özelliklerin listesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Akıllı ev kontrolü:

Android 11 güncellemesi ile kullanıcılara sunulacak özelliklerden biri akıllı ev kontrol sistemi. Bu özellik sayesinde evinizde bulunan tüm akıllı cihazları akıllı telefonunuz üzerinden kontrol edebilecek, birbirine bağlayabilecek ve senkronize olarak çalışmalarını sağlayabileceksiniz.

Gelişmiş medya kontrolü:

Tıpkı akıllı ev sistemi kontrolü gibi gelişmiş medya kontrolü de Android 11 yüklü cihazınız ile ona bağlı medya giriş ve çıkış cihazlarını kolayca kontrol etmenizi sağlıyor. Bluetooth ile çalışan hoparlörler, kulaklıklar, mikrofonlar ya da bağlantıda olduğunuz akıllı TV ile mobil cihazınız arasında çok daha hızlı etkileşimler kurabileceksiniz.

Geri dönüşüm kutusu:

Pek çok kullanıcıya müjde niteliğinde olan bu özellik ile artık mobil cihazınızda sildiğiniz bir dosya ortadan kaybolmayacak, geri dönüşüm kutusuna gönderilecek. Geri dönüşüm kutusu özelliğinin daha da geliştirileceği ve gizlilik konusunda da özelleştirileceği düşünülüyor.

Akıllı bağlantı:

Android 11 ile kullandığınız mobil uygulamalar da akıllanacak ve sizin bağlantınızı kontrol edecekler. Kullandığınız sistem uygulamaları ya da sonradan eklediğiniz mobil uygulamalar artık cihazınızın internet bağlantısının durumunu anlık olarak kontrol edecek ve mobil veri üzerinden yürek burkan harcamalara izin vermeyecek.

Kullanışlı bildirim çubuğu:

Özellikle Android işletim sistemine sahip bazı marka ve model akıllı telefonlarda kullanıcıyı çılgına çeviren bildirim çubuğu, Android 11 güncellemesi ile geliştiriliyor. Bildirim çubuğuna gelen bildirimler arasında aktif olarak kullandığınız uygulamalara ait olanlar üst sıralarda görünecek, diğerleri ise alt sıralarda olacağı için görmezden gelebileceksiniz.

Tüm bunların yanı sıra bildirim çubuğu üzerinden Android 11 güncellemesi ile görüşme balonları açabilecek, pek çok farklı uygulamaya kısayoldan ulaşabileceksiniz. Böylece bulunduğunuz uygulamadan çıkmadan cihazınızda farklı işlemler yapabileceksiniz.

Gelişmiş karanlık mod:

Karanlık mod özelliği son yıllarda sevilen ve giderek popüler olan bir özellik. Android 11 ile akıllı karanlık mod özelliği geliyor. Bu özellik sayesinde karanlık modun ne zaman etkin olacağını ayarlayabilir, cihazın ne kadar süre ile bu modda kalacağını düzenleyebilirsiniz.

Yeni güvenlik önlemleri:

Android kullanıcılarının güvenlik konusunda rahatsız hissetmesine neden olan en önemli sorunlardan biri mobil uygulamalara verilen erişim izinleridir. Android 11 ile mobil uygulamanın erişmek istediği kamera, mikrofon gibi aygıtlar için tek seferlik izinler verebilir ve istemediğiniz zamanlarda uygulamanın cihazınızın herhangi bir noktasına erişmesini engelleyebilirsiniz.

Mobil uygulamalara verilen erişim izinleri üzerindeki kontrolünüz daha gelişecek ve bir süre kullanmadığınız uygulamaya verdiğiniz izinler iptal edilecek. Uygulamayı kullanırken yeniden erişim gerekiyorsa kullanıcıdan yeniden izin alınması gerekecek. Bu özellikler konum, kişiler gibi önemli bilgileriniz için de geçerli olacak.

Klavye için yeni öneriler:

Klavyenizde bulunan otomatik doldur, giriş yöntemi düzenleyicileri, ses kontrolü gibi özelliklere ait butonlar geliştiriliyor. Bu özelliklerin kullanıcılara sunduğu önerilere yenileri eklenecek ya da var olan öneriler geliştirilecek. Kullanıcıya daha keyifli bir klavye deneyimi sunmak planlanıyor.

Kablosuz şarj sorununa çözüm:

Kablosuz olarak şarj edilebilen akıllı telefonları şarj standına doğru bir şekilde yerleştirmezseniz telefon şarj olmaz ve sizin bundan haberiniz bile olmaz. Android 11 ile bu durum değişiyor. Yeni güncelleme ile şarj standında hizalama sorunu yaşayan cihazınız size bir uyarı gösterecek.

Uçak modunda yaşanan bluetooth sorununa çözüm:

Akıllı telefonunuzu uçak moduna aldığınız zaman cihazın etrafa sinyal yayabilecek tüm özellikleri kapanıyor, buna bluetooth da dahil. Fakat bluetooth kulaklık ya da hoparlör kullanıcıları için bu durum oldukça sinir bozucu. Android 11 ile bu sorun da ortadan kalkıyor. Artık uçak modunda bluetooth kapanmayacak.

Gelişmiş bildirim denetlemesi:

Cihazınıza yüklediğiniz mobil uygulamaların bildirimlerini özelleştirebiliyorsunuz fakat sistem tarafından gönderilen bluetooth uyarısı, şarj durumu hatırlatıcısı gibi bildirimleri kapatamıyorsunuz. Yeni güncelleme ile bu tür bildirimleri dilediğiniz gibi reddederek ortadan kaldırabilirsiniz.

Yenilenen son kullanılanlar menüsü:

Son kullandığınız uygulamaları görüntülediğiniz, düzenleyebildiğiniz ve farklı kısayollara ulaşabildiğiniz son kullanılanlar menüsü Android 11 ile birlikte yenileniyor. Menü üzerinden yanlışlıkla kapattığınız bir mobil uygulamayı geri al butonu ile hiç kapatmamış gibi yeniden kullanabilirsiniz. Son kullanılanlar menüsüne ekran görüntüsü butonu gibi yeni kısayollar da eklenecek.

Geliştirilen butonlar:

Cihazınızda bulunan ses, kapatma gibi düğmelere bastıktan sonra ekranda görünen işlem butonları Android 11 ile beraber değişiyor. Butonların hem boyutları hem de sunduğu işlemler değişecek, böylece kullanıcıların yanlışlıkla yaptıkları işlemlerin önüne geçilecek.

Kablolu bağlantı:

Mobil cihazınızla internete bağlanmak için Wi-Fi ya da mobil veri gibi kablosuz bağlantılar kullanmanız gerekiyordu. Android 11 ile artık kablolu internet bağlantısı kullanabilirsiniz. Elbette bunun için önce cihazınız ile modemi birleştirebilecek bir ethernet bağlantı kablosu bulmanız gerekiyor.

Kapsamlı depolama:

Geliştirici beta sürümü öncesi Android 11 güncellemesinde bulunan kapsamlı depolama özelliği daha sonra kaldırıldı fakat geliştirilerek yeniden sunulmaması için hiçbir neden yok. Kapsamlı depolama ile kullanıcılar, mobil uygulamaların cihazın depolama alanında bulunan hangi dosyalara erişebileceğini seçerler ve buna göre özel erişim izinleri verebilirler.

Sizin için Android işletim sistemine gelecek olan yeni güncelleme Android 11 hakkında bilinen tüm yeni özellikleri listeledik ve çıkış tarihi hakkında bilinenleri anlattık. Yeni güncelleme ile gelen özellikler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.