Google'dan Android 11 Sohbet Bildirimlerine Yeni Özellikler

Google, Android 11'in 4. geliştirici önizleme sürümüyle birlikte sohbet bildirimlerinde kulllanımı kolaylaştıracak önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Buna göre Android 11 ile birlikte kullanıcılar parmaklarını sohbet bildiriminin üzerinde basılı tutarak yeni işlevler için kısayollara ulaşabilecekler.

Bildirim yönetimi her zaman, Google'ın Android işletim sisteminde üzerine eğildiği konulardan biri olmuştur. Google, Android 11'de de bildirimleri daha etkileşimli ve kullanışlı hale getirmek için yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Android 11'in 4. geliştirici önizleme sürümünü yayınlayan Google, bildirimler üzerinde değişiklikler yaptı. Artık sohbet bildirimleri, üzerine basılı tuttuğunuzda onları farklı konularda yönetmenize yardımcı olacak yeni seçenekler sunuyor. Sohbet bildirimlerinin dışındaki diğer bildirimlerde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Android 11'de sohbetler, bildirim üzerinden rahatlıkla yönetilebilecek

Android 11'de sohbet bildirimlerine uzun bastığınızda, kişiyi favorilere ekleyebileceğiniz, bildirimleri erteleyebileceğiniz veya sessize alabileceğiniz seçenekler çıkıyor. Mesaj bilgilerinin yanındaki dişli sembolüne bastığınızda ise uygulamanın bildirim ayarlarına gidiyorsunuz.

Sohbet bildirimine gelen yeni özellikler şu anda tam olarak düzgün çalışmıyor. Örneğin, sohbetin bildirimlerini ertelemek istediğinizde süreyi seçemiyorsunuz. Ayrıca birisini favorilere eklemek istediğinizde de herhangi bir değişiklik olmuyor. Ancak beta programlar da tam olarak bu nedenle yayınlanıyor zaten; sorunları tespit etmek.

Facebook Messenger'ın sohbet baloncukları özelliği Android 11'e geliyor

Yeni bildirim ayarları arasında Facebook Messenger uygulamasından aşina olduğunuz kullanışlı bir özellik de var. "Baloncuk olarak göster" seçeneğine dokunduğunuzda sohbet, Facebook'un mesajlaşma uygulamasında olduğu gibi baloncuk arayüzüne geçiyor. Baloncuğu ekranın istediğiniz yerine taşıyarak anlık ve hızlı bir şekilde mesajlaşabiliyorsunuz.

Sohbet bildirimlerinin daha işlevsel olması, diğer bildirimleri aşağıya iterek daha fazla bildirime hakim olmayı zorlaştırabilir. Google muhtemelen ilerleyen zamanlarda tatmin edici çözümlerle karşımıza çıkacak. Android 11'in 4. geliştirici önizleme sürümüyle gelen tüm yeniliklere buradan göz atabilirsiniz.