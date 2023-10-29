Geçtiğimiz günlerde Google'ın Pixel telefonları ile halka açık sürümünü yayınladığı Android 14, faydalı özelliklerle donatılmaya devam ediyor. Şirketin geliştirmeye devam ettiği ve parolaların yerine geçen 'Passkeys' sistemi, artık daha fazla uygulama destekleyecek.

Çeşitli internet sitelerine ve uygulamarına giriş yapabilmek için birbirinden farklı şifreler üretiyoruz. Pek çok şifre kombinasyonu oluşturmak gerekiyorken, bu kombinasyonları akılda tutmak zor olabiliyor ve bazı şifreler internet aleminde pek de güvenilir olmayabiliyor. Bunun için teknoloji devleri, Passkeys denilen geçiş anahtarı teknolojileri kullanıyor.

Daha önce iOS 16'nın tanıtılmasıyla beraber gördüğümüz Passkeys teknolojisini Apple yayımlamıştı. Bu teknoloji parolaların yerine geçmekle birlikte, şifre girmeden oturum açabiliyor ve otorumlar daha güvenli bir hâl alıyor. Passkeys alanında bir hamle daha Google'dan geldi.

Android 14 ile Passkeys, geneleksel oturum açma yöntemlerinin yerini alıyor.

Google, geliştirici blogunda kullanıcı adı ve şifre kombinasyonları ile geçiş anahtarları gibi kimlik bilgilerini depolamak için Android'e özel yeni bir uygulama programlama arayüzü (API) olan Credential Manager oluşturdu. Sadece geliştiricilerin erişebildiği bu API 1 Kasım'da halka açılacak. API sayesinde biyometrik kimlik doğrulama işlemleri ve parolalar, tek bir çatı altında birleşiyor.

Google'ın yapacağı bu değişiklik ile daha iyi bir kimlik doğrulama sistemi kullanılacak ve parolalar tek bir yerde toplanacağı için tüm şifreler güvende kalacak. 1Passwords gibi çüncü parti uygulamaların yerini alacağı düşünülen Credential Manager, akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

İşletim sistemi ile beraber gelen uygulamarı destekleyen Passkeys, artık üçüncü parti uygulamaları da destekleyecek. Böylece birçok uygulamada açılan oturumlar güvende kalacak.

Google, bu yıl düzenlediği Google I/O etkinliğinde geçiş anahtarlarının önemini vurgulayan bir video paylaşmıştı.

Hâli hazırda Apple'ın geçen sene kullanıma açtığı Passkeys uygulamasını Google 1 Kasım'da Android 14 ile kullanıma açacak. Siz bu teknolojiyi kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız eğer bizimle deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.