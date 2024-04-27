Android 15, kullanıcıların sinirini çok bozan bir durumu çözecek bir özellik getirecek. Özelliği aktifleştirdiğinizde, telefonun sadece ekran açıkken titremesini sağlayabileceksiniz.

Gün geçmiyor ki Android 15 ile gelecek yeni bir özellik öğrenmeyelim. Daha geçen gün, cihazdaki tüm uygulamaların karanlık modda kullanılmasını sağlayacak bir aracın ekleneceğini görmüştük. Şimdi de bildirimler özelinde gelecek bir yenilik ortaya çıktı.

Nisan başında yayımlanan Android 15’in ilk beta sürümü, aynı uygulamadan üst üste gelen bildirimleri azaltacak bir bildirim azaltma özelliğinin sunulacağını göstermişti. Yeni keşfedilen araç da bu özelliğe entegre edilecek.

Sadece ekran açıkken telefonun titremesini sağlayacak

Android 15 Beta 1.2 sürümünde Android Authority tarafından fark edilen bu araç, bildirim azaltma ile aynı kısımda yer alacak. Google’ın şimdiye kadar sakladığı bu aracın işlevi ise hepimizin sinir olduğu bir sorunu ortadan kaldırmak.

Özellik, titreşimle alakalı. Aktifleştirdiğinizde telefonun sadece ekran kilidi açıkken titremesini sağlıyorsunuz. Ekranınız kapalıyken gelen bildirimlerde ise titremiyor. Özelliği istediğiniz zaman açıp kapatabiliyorsunuz.

Gerçekten çok yararlı olacağını söyleyebiliriz. Birçok kullanıcı, Önemli bir şey olma ihtimaline karşı sürekli tamamen sessizde tutmamayı tercih ediyor. Burada da cihazların titreşim özelliği devreye giriyor. Ama maalesef sürekli bildirim geldiğinde telefonun kafayı yediğini biliyoruz. Bu da kullanıcı için çok sinir bozucu olabiliyor. Yeni özellikle sorunun çözülebileceğini söyleyebiliriz.