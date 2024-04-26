Android 15, karanlık mod olmadan uygulamaları kullanamayanları çok sevindirecek bir özellik getirecek. Bu özellikle hangi uygulama olduğu fark etmeksizin hepsini koyu moda çevirebileceksiniz.

Bu yılın sonlarına doğru tanıtılması beklenen Android 15, birçok yeni özelliği cihazlara getirecek. Sürekli olarak bu özellikler hakkında bilgiler geldiğini görüyorduk. Örneğin geçtiğimiz günlerde parlaklığı otomatik olarak minimum seviyenin de altına indirebilecek bir karartma aracı ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihazınızdaki tüm uygulamaları ilgilendirecek bir özellik bulundu.

“Karanlık Mod”, uygulamalarınızı koyu tonda kullanmanızı sağlıyor. Böylece gözleriniz daha az yoruluyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğu, tüm uygulamaları karanlık modda kullanmak istese de bu özellik her uygulamada mevcut değil. Android 15’te gelebilecek yeni özellik de bu durumu çözmeyi amaçlıyor.

Android 15, tüm uygulamaların “zorla” karanlık modda kullanılmasını sağlayacak

“Tüm Uygulamaları Karanlık Yap” isimli araç, şimdilik Android 15’in beta sürümünde yok. Ancak geleceği, Android 14 QPR2’de ilk olarak görülmüştü. Şimdi ise geleceği neredeyse kesinleşmiş oldu. Android Authority tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde, “Ayarlar > Erişilebilirlik > Renk ve hareket” bölümüne özelliğin ekleneceğini görebiliyoruz.

Araç, özellikleri fark etmeksizin tüm uygulamalarda kullanılabilecek. Yani bir nevi uygulamaları karanlık moda sahip olmaya zorlayacak. Tabii ki bu zorlamanın bazı uygulamalarda renk bozuklukları gibi şeylere neden olduğunu görme ihtimalimiz var. Zaten özelliğin altındaki bilgilendirme kısmında da bu yazıyor: “Kendi karanlık teması olmayan tüm uygulamalar için geçerlidir. Bazı uygulamalarda ekran sorunu görülebilir.”

*Nasıl karanlık moda çevirdiğine bir örnek.

Aslında Android 10 ile geliştiricilere sunulan bu tarz özellik vardı. Ancak farklı olan şey her uygulamada çalışmamasıydı. Geliştirici seçenekleri kısmında yer alan bu özelliği kullanmak için uygulamaların kendi karanlık temasına sahip olması lazımdı. Android 15’i gelecek özelliğin iyi yanı ise hem kullanıcıya yönelik hem de daha fazla uygulamada çalışarak tüm uygulamalara entegre edilebilecek olması.