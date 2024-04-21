Android 15, tıpkı iPhone'ların batarya sağlığını göstermesi gibi depolama sürücüsünün sağlığını gösterecek.

Geçtiğimiz aylarda ön izlemesini gördüğümüz Android 15 sürümü, uyumlu olan cihazları çok daha işlevsel kılacak birbirinden ilginç özelliklerle geliyor ve her geçen gün, bunlardan birini daha öğreniyoruz. Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan özellikler arasında masaüstü modu, uydu bağlantısı desteği, gelişmiş bildirim kontrolü gibi dikkat çekici özellikler var.

Tabii bunun haricinde kamera ve güvenlik iyileştirmeleri de cihazları hem daha güvenilir hem de kullanıcıya karşı daha şeffaf kılacak. Şeffaflık demişken, yakın zamanda keşfedilen bir özellik de cihazınızın sır gibi saklanan donanımlarını izlemenizi mümkün kılacak.

Tıpkı batarya sağlığı gibi, ama depolama için olanı.

Android Açık Kaynak Projesi, Android 15 dosyasında bulunan bilgilere göre cihazınız, eklenecek bir API yoluyla depolama çipinizin sağlığını yüzdelik olarak size gösterebilecek. Bu sayede bu kısmın ne kadar ömrü kaldığını görebileceksiniz. Diğer tüm donanımlar gibi depolama çipleri de zamanla yıprandığından, özellik oldukça kullanışlı olacak.

Çoğu modern telefonun sahip olduğu UFS depolama yönteminde depolama sürücüleri, kullanım oranlarını gösterebiliyor. Android 15 de bu bilgiye ulaşıp kullanıcıya sunacak. Google Pixel modellerinin söz konusu özelliği edinen ilk modeller olması bekleniyor. Özelliğin temel amacı bu olmasa da ikinci el satışlarında alıcı tarafın alacağı cihaz konusunda daha bilinçli olmasını da sağlayacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz?