Android 15, "Daha da Fazla Karartma" isimli bir özelliği telefonlara getirecek. Özellik, karanlık ortamlarda cihazınızın otomatik olarak parlaklığı normalin de altına indirmesini sağlayacak.

Sonbahar aylarında duyurulması beklenen Android 15’ten yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda işletim sisteminin ilk betası yayımlanmıştı. Bununla birlikte gelecek çoğu özelliğe ilk bakışı atabilmiştik. Ancak şimdi, betada yer almayan bir özellik ortaya çıktı.

Gözlerimize iyi olmadığını bile bile geceleri karanlıkta telefona sık sık bakıyoruz. Telefonlar da zararı azaltmak için bazı özellikler sunuyor. Android’in mavi ışık filtresi veya adaptif parlaklık işlevi bunlardan bazıları. İşte Android Authority tarafından fark edilen yeni özellik de bu konuyla alakalı.

Yeni karartma özelliği, ekranın parlaklığını normalden de aşağı seviyeye indirecek

Bildiğiniz üzere telefonlarımızın ekranlarının minimum parlaklığı var. Bu seviyeye getirildiğinde iyice karanlık oluyorlar. Ancak Google, bu seviyenin yetmeyebileceğini ve daha fazla karartmaya ihtiyaç olabileceğini düşünmüş. Android 15’le gelecek, “Daha Fazla Karartma” olarak adlandırılan özellik de bunu sağlıyor. Yani cihazın parlaklığını hâlihazırdaki en düşük parlaklık seviyesinin de altına indirecek.

Adaptif parlaklık, cihazınızın sensörlerini kullanarak etrafınızdaki ışıkları algılıyor ve otomatik olarak parlaklık seviyesini ayarlıyor. Ancak cihazlarda çok farklı paneller kullanıldığını ve her birinin farklı özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Bu da minimum parlaklığın değişebileceği ve bazı telefonlarda yeteri kadar olmayabileceği anlamına geliyor. İşte özelliğin amacı da tüm telefonlarda uygun bir parlaklık sağlamak.

Hâlihazırda Android’de yer alan “Ekstra Karartma”dan farkı ne olacak?

Aslında Android’de “Ekstra Karartma” veya “Ekstra Loş” isimli bir özellik mevcut. Bu, manuel olarak parlaklığı normal seviyenin de altına indirmenizi sağlıyor. Devre dışı bırakmayı da yine siz yapıyorsunuz. Bu durum unuttuğunuzda sinir bozucu olabiliyor.

Android 15’teki özelliğin farkı ise siz karanlık bir bölgedeyken otomatik olarak parlaklığı azaltmak olacak. Yani adaptif parlaklığa bağlanarak sizin uğraşmanıza gerek kalmadan her şeyi kendi hâlledecek. Bu nedenle hâlihazırdaki özellikten çok daha kullanışlı olacağını söylemek mümkün.

Yeni karartma özelliği henüz Android 15 betasında yer almıyor. Geldiğinde hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz. Tüm bu yorumlar, kodlardan edinilen bilgilere dayanıyor. Yani özellik çıktığında farklılık gösterme ihtimali var.

Android 15'le gelecek diğer özellikler için: