Android 15, "Uyarlanabilir Titreşim" isimli bir özelliği telefonlara getiriyor. Bu özellik, bulunduğunuz ortama göre cihazın titreşim yoğunluğunu ayarlayabiliyor.

Kullanıcıların büyük merakla beklediği Android 15, yavaş yavaş telefonlara geliyordu. Google da seçili Pixel telefonlarına yeni işletim sistemi sürümünü nihayet sunmaya başlamıştı. Böylece birçok özellik de cihazlara ekleniyordu. Bunlardan biri de “Uyarlanabilir Titreşim” olarak nitelendirilen yepyeni bir işlevdi.

İlk olarak aylar önce ortaya çıkan, şimdi ise kullanıcılara gelmeye başlayan bu özellik, gerçekten çok yararlı olacak. Yaptığı şey, telefonunuzun titreşimini bulunduğu ortama göre ayarlamak.

Ortamın gürültüsünü veya yapısını anlayıp ona göre titreşimi ayarlıyor

Uyarlanabilir Titreşim, telefonun mikrofonunu ve diğer sensörlerini kullanarak etrafınızdaki gürültü seviyesini anlayabiliyor. Ardından da titreşim yoğunluğunu buna uygun şekilde ayarlıyor. Ayrıca koltuk gibi yerlerde duyulması kolay olsun diye telefonun daha yüksek yoğunlukta titremesini, masa gibi kolay duyulan yerlerde ise daha az titremesini sağlıyor.

Kısacası artık deliler gibi titreyen telefonlardan kurtulacağız demek mümkün. Bu yüzden kullanıcıların çok seveceği bir özellik olacaktır.

Yeni özellik, Google tarafından Pixel 7 ve daha üstü cihazlara gelmeye başladı. Diğer markalardan Android telefonlara ise Android 15 güncellemesinin kullanıma sunulmasıyla gelmesi bekleniyor.