Android 15 güncellemesi, Pixel cihazlara yeni gizlilik ve güvenlik özellikleri sunarak kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

Google, Pixel cihazlar için Android 15 güncellemesini duyurdu. Eylül ayında duyurulan güncelleme, yeni gizlilik özellikleri, güvenlik araçları ve katlanabilir cihazlar ile tabletler için geliştirmeler sunuyor.

Android 15 ile birlikte kullanıcılar, telefonlarında gizli uygulamalar için özel bir alan oluşturma imkanı buluyor. Bu özellik sayesinde sosyal medya kişisel uygulamalar veya bankacılık gibi gizli kalması gereken uygulamalar, son uygulamalar listesinde, bildirimlerde ya da ayarlar kısmındada görünmeyecek. Kullanıcılar, bu alana erişim sağlamak için ek bir kimlik doğrulaması yapacak ve telefonlarında gizleyebilecekler.

Yeni güvenlik özellikleri

Katlanabilir cihazlar ve tabletler için yeni güncellemelerle birlikte, görev çubuğunu sabitleme seçeneği sunuluyor. Kullanıcılar, sık kullandıkları uygulamaları yan yana kullanmak için uygulama eşleştirmesi yapabilecek ve bu eşleştirmeye tek bir simge üzerinden erişim sağlayabilecekler.

Ayrıca, "Hırsızlık Algılama Kilidi" ve "Uzaktan Kilit" gibi güvenlik özellikleri de Android 15 ile birlikte sunuluyor. Bu özellikler telefonun çalındığını algıladığında otomatik olarak kendini kilitleyebiliyor ve başka bir Android telefon veya telefon numarası ile uzaktan kilitlenebiliyor.

Google ise bu güncellemelerle birlikte kullanıcıların daha güvenli ve verimli bir mobil deneyim yaşayacaklarını vurguluyor.