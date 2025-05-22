Android 16, duvar kâğıtlarına büyük yenilikler getirecek. Artık kullanıcılar, duvar kâğıtlarında 3 yeni efekt seçeneği görecek. Bunlardan biri, hava durumuna göre fotoğrafa animasyon ekliyor.

Google, geçtiğimiz gün işletim sisteminin yeni sürümü Android 16’nın betasını resmen yayımlamıştı. Betayla birlikte yakında Android telefonlara gelecek özelliklere de göz atma fırsatı yakalamıştık. Şimdi ise bu özelliklere yenileri daha eklendi. Tabii ki yine yapay zekâ destekliler.

Android 16, duvar kâğıtlarına ve kilit ekranlarına yapay zekâ destekli hava efektleri eklenmesini mümkün hâle getiriyor. Yani bir fotoğraf; güneşli, yağmurlu, karlı, sisli animasyonlara sahip olabilecek.

Efektler, hava durumuna göre otomatik olarak değişecek

*The Verge tarafından alınan ekran görüntüsü

Direkt “Hava Durumu” ismiyle sunulacak bu efektlerin nasıl yer alacağının yukarıdan görebilirsiniz. En etkileyici kısmı ise konumunuzdaki hava durumuna göre efektlerin otomatik olarak değişebilmesi. Yani hava yağmurluysa bu duvar kâğıdının ana nesnesinde yağmurlu hava efektinin yer aldığını göreceksiniz.

Şekiller ve sinematik seçenekleri de duvar kâğıtlarına eklenecek

*The Verge tarafından alınan ekran görüntüsü

Google, bunun dışında duvar kâğıtlarına şekil seçeneği de getirecek. Bu şekiller, fotoğrafınızın ana nesnesini izole ediyor ve onu seçilen şeklin dışına uzanacak şekilde ayarlıyor. iOS’te bulunan derinlik efektine benzediğini tahmın edebiliriz. Hava ve şekillerden sonra 3’üncü seçenek olan sinematikte ise fotoğraflara 3 boyutlu hareketler ekleniyor.