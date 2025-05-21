Android 16 Beta Yayınlandı: İşte İlk Ekran Görüntüleri

Android 16 için QPR1 Beta sürümü yayımlandı. Google Pixel telefonlara gönderilen güncelleme, "Material 3 Expressive" tasarım dilinin nasıl görüneceğini daha iyi anlamamızı sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz hafta düzenlediği "Android Show" isimli etkinliğinde Android 16'yı resmen duyurdu. Gerçekleştirilen duyurudaki en önemli husus, Android 16'nın yepyeni "Material 3 Expressive" tasarımıydı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Google, Android 16'nın QPR1 Beta sürümünü yayımladı. Yayımlanan beta sürümle Material 3 Expressive tasarımının daha detaylı görüntüleri gün yüzüne çıkmış oldu. Bu içeriğimizde yaklaşmakta olan Android 16'nın nasıl görüneceğine kapsamlı bir bakış atacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Android 16'nın Material 3 Expressive tasarımı böyle görünecek

Google Pixel telefonlar için yayımlanan Android 16 QPR1 Beta sürümü, Android arayüzünde gördüğünüz hemen her şeyi değiştiriyor. Yepyeni simgeler ile hızlı erişim sayfasındaki yeni düzen, Android 16'da göze çarpan ilk detaylar arasında yer alacak.

Android 16, animasyonları ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira yeni işletim sistemi, dokunduğunuz hemen her ögeye zıplama hissiyatı veren bir efekt ekliyor. Ayrıca kilit ekranındaki saat bölümündeki yazı puntosunu bile dilediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz.

Kilit ekranındaki tek yenilik yazı puntosu meselesi değil. Kullanıcılar, kilit ekranını eğlenceli hâle getirecek yeni tasarımlar da kullanabilecekler.

Android 16 ile yazılım güncellemesi ve sistem güncelleme sayfaları da güncellenecek. Böylelikle kullanıcılar, uzun zamandır alışmış oldukları görünümden oldukça uzak bir tasarım görmeye başlayacaklar.

Yapılan çalışmalar ile çoklu görev ekranı da iyileştirilmiş durumda. Bu sayfa hem daha işlevsel hem de daha modern görünmeye başlayacak. Ayrıca büyük ekranlı cihazlar için optimizasyon çalışmaları da yapıldı.

Android 16'ya geçiş yapan kullanıcılar, artık yeniden tasarlanmış bir uygulama iç sayfası görecekler. Böylelikle kullanıcılara daha modern bir deneyim sunulmuş olacak.

Android 16, kullanıcıların yepyeni bir bildirim sayfası görmesini de mümkün kılacak. Üstelik kullanıcılar, burada bazı özelleştirme seçeneklerine sahip olacaklar.

Android 16 QPR1 Beta sürümüyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Test kullanıcılarından yeni bilgiler geldikçe biz de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.