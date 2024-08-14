OPPO A80 5G, 120Hz ekran, Dimensity 6300 işlemci ve 5.100 mAh batarya ile tanıtıldı.

OPPO, yeni akıllı telefonu A80 5G'yi Hollanda'da tanıttı. Orta segment akıllı telefonlar arasında dikkat çeken A80 5G, sunduğu yeni özelliklerle merakla bekleyenlerin ilgisini çekecek gibi gözüküyor.

OPPO A80 5G, 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı. 120 Hz yenileme hızına sahip bu ekran, 1.000 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. Delikli ekran tasarımında, 8 MP çözünürlük sunan selfie kamera bulunuyor. Telefonun yan panelinde ise parmak izi okuyucu sensörüne yer veriliyor.

OPPO A80 5G genel özellikleri

OPPO A80 5G, MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Android 14 tabanlı ColorOS 14 arayüzü ile çalışan akıllı telefon, 45W hızlı şarj desteğine sahip 5.100 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.

Telefonun arka tarafında 50 MP çözünürlük sunan ana kamera ve 2 MP yardımcı kamera bulunuyor. Bu kamera sistemi, telefonun geniş bir fotoğraf yeteneği sunmasını sağlıyor. A80 5G ayrıca IP54 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

OPPO A80 5G teknik özellikleri nelerdir?

Ekran: 6,67 inç, HD+ (2400 x 1080 piksel), 1.000 nit, 120 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM: 8 GB (LPDDR4x)

Depolama: 256 GB (UFS 2.2)

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

İşletim Sistemi: Android 14 (ColorOS 14)

Batarya: 5.100 mAh (45W hızlı şarj)

Boyutlar: 165,79 x 76,14 x 7,68 mm

Ağırlık: 186 gram

OPPO A80 5G fiyatı

OPPO A80 5G, 299 € fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Starry Black ve Purple renk seçenekleriyle tüketicilere sunulan cihaz şimdiden ilgi çekmiş durumda.