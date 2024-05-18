Google, Android 15 ile birlikte bazı modellerin bekleme süresini 3 saate kadar artırabilecek bir güncelleme getiriyor.

Akıllı telefonların şarj süreleri ve batarya verimliliği her ne kadar ilk kontrol edilen özellik olmasa da günlük kullanımı en çok etkileyen özelliklerden biri. Google, Android 15 ile birlikte yeni bir özellik devreye alacak. Doze adı verilen yeni özellik ile birlikte cihazların bekleme süreleri ciddi şekilde artabilecek.

Doze modunda cihazlardaki uygulamaların işlemci kullanımına erişimi kısıtlanacak. Ayrıca bu özellik sayesinde uzun süredir kullanılmayan uygulamalar da arka planda çalışmayı bırakacak. Böylece daha az işlem yapmak zorunda kalacak olan akıllı cihazlar daha az batarya tüketecek.

Akıllı saatlere de gelecek

Android Platform Mühendislik Başkan Yardımcısı Dave Burke yaptığı açıklamada, "Android 15 için, doze süresini yüzde 50 hızlandırdık. Doze moduna %50 daha hızlı giriyoruz ve testlerde, bazı cihazlarda 3 saat daha uzun bekleme süresi gördük." ifadelerini kullandı. Burke, bu özellik gibi özelliklerin Android 15 ile tüm cihazlara geleceğini de belirtti.

Gelen bilgilere göre bu özellik, Wear OS 6 ile birlikte Android 15'e de gelecek. Bilindiği gibi Wear OS 6, Android 15 üzerine inşa ediliyor ve giyilebilir teknolojiler için kullanılıyor. Bu güncellemenin ardından yeni cihazların bataryaları daha uzun gidecek. Özellikle akıllı saatler konusunda Android, verimsiz çalışmakla suçlanıyordu. Android 15 ile birlikte bu sorun, kısmen de olsa çözülebilecek gibi duruyor.