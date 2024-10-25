Son Android 15 betasındaki bulgular, Android 16'nın ilginç değişiklikler ile gelebileceğini gösteriyor. Bunlardan biri de "Mod" güncellemesi olacak.

Android 15 QPR1 Beta 3 ile birlikte Android 16 için yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Android 15'in dağıtımı daha yeni başlamışken Android 16 hakkındaki bilgilerin ortaya çıkmaya başlaması dikkat çekti. Android Authority'den Mishaal Rahman, özellikle yeni Rahatsız Etme moduna odaklandı.

Rahman'ın aktardığına göre yeni özelliğin adı "Modlar" olacak ve "Öncelikli Modlar" özelliğinin yerini alacak. Bu özelliğin Android 16'nın kararlı sürümünde karşımıza çıkması bekleniyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcıların tercih edebilecekleri modlar üzerindeki kontrolü de artacak.

Kullanıcılar farklı modlar oluşturabilecek

Yeni modlar özelliği kullanıcılar kendi isteklerine göre farklı modlar oluşturabilecekler. Bu modların kendi isimleri, ikonları, etkinleştirme tetikleyicileri, ekran ve bildirim ayarları bulunacak. Yeni Modlar özelliği kullanıldığında mevcut Rahatsız Etme modundan farklı olarak birden fazla mod ayarlamak mümkün olacak. Bu modları ayarlamak ya da özelleştirmek için ise telefonun ayarlar kısmından ya da hızlı ayarlar panelinden açılıp kapatılabilecek.

Android 15'in beta sürümünde yer alan bulgulara göre, Hızlı Ayarlar panelinde tek sütunlu bir düzenle menüsü yer alıyor ve burada yer alan dikey kaydırmalı bir liste sunuyor. Gelecekte bu modların kısa açıklamalarının da menüye eklenmesi ve panelde aktif olan tüm modların görülebilmesi bekleniyor.