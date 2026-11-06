Apple Safari’de İlginç Hata: Ödeme Yöntemlerini Kontrol Etmenizde Fayda Var

Apple Safari’nin otomatik doldurma özelliğindeki bir hata, bazı kullanıcıların kayıtlı kartlarının son kullanma ayını yanlış girerek internet alışverişlerinde ödemelerin reddedilmesine neden oluyor.

İnternet alışverişinde kart bilgilerini tek tek yazmamak için Safari’nin otomatik doldurma özelliğini kullanıyorsunuz. Bilgiler giriliyor, ödemeyi onaylıyorsunuz. Fakat banka işlemi reddediyor. İşte bunun sebebi, tarayıcının kartın son kullanma tarihini bir ay geriye çekmesi olabilir.

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Üstelik Safari’nin ayarlarını açıp baktığınızda kayıtlı bilgilerde bir yanlışlık görünmüyor. Hata, bu bilgiler ödeme formuna aktarılırken ortaya çıkıyor. Yıllardır ara ara bildirilen, son günlerde ise yeniden kullanıcıların karşısına çıkan bu aksaklık, ödemenin neden reddedildiğini anlamayı da güçleştiriyor.

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Son kullanma ayı neden yanlış giriliyor?

Sorunun, Safari’nin tarihleri ve saat dilimlerini işlerken UTC’yi referans alma biçimindeki bir yazılım çakışmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Özellikle saat dilimi değiştiğinde veya UTC referanslı sistemlerde tarayıcı, kartın son kullanma ayını yanlış hesaplayabiliyor. Böylece kartta Aralık yazarken form doldurulduğunda bazen Kasım ayı seçilebiliyor.

Resmi bir yama yayımlanana kadar otomatik doldurulan bilgileri ödeme öncesinde kontrol etmekte fayda var. Özellikle de son kullanma ayını. Bilginin tarayıcıda doğru kayıtlı olması, forma da doğru girildiği anlamına gelmiyor.

Sizin de ödemeleriniz görünür bir neden olmadan reddediliyorsa tarayıcı önbelleğini temizlemek, ardından kayıtlı kart bilgilerini silip yeniden eklemek geçici bir çözüm sağlayabilir.