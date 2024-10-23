ARM'ın, Qualcomm'la olan lisans anlaşmasını iptal edeceği bildirildi. Eğer bu gerçekleşirse akıllı telefon sektörü zora girecektir. İşte yaşananlar...

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, mobil işlemci devi Qualcomm'un yeni işlemcisi "Snapdragon 8 Elite"i duyurduğundan bahsetmiştik. Ancak gelen son haberler, bu işlemci ile belki de hiçbir zaman tanışamayabileceğimizi düşündürüyor. Zira Qualcomm ile ARM arasında önemli bir gerilim yaşanmaya başladı.

Bloomberg tarafından sızdırılan bir belgeye göre ARM, Qualcomm ile yapılan lisans anlaşması feshetmeye karar verdi. Bu önemli çünkü anlaşmanın feshi, Qualcomm'un Snapdragon işlemci üretimini büyük oranda sekteye uğratacaktır.

Anlaşmazlık, ilk kez 2022 yılında patlak vermişti

İki dev firma arasındaki anlaşmazlık, ilk kez 2022 yılında patlak vermişti. Buna neden olan şey ise Qualcomm'un yine ARM'dan lisans almış başka bir firma olan "Nuvia"yı satın almış olmasıydı. ARM, bu satın alma ile Qualcomm'un aralarındaki sözleşmeye aykırı hareket ettiğini iddia etmiş, olayı mahkemeye taşımıştı.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite hakkında detaylı bilgi için:

Qualcomm ile ARM arasındaki gerilim, şu durumda sadece MediaTek'e yarar gibi görünüyor. Zira lisansın kesin bir şekilde iptal edilmesi, Qualcomm'un işlemci üretimini durdurması demek. Bu da Snapdragon işlemcili telefonların piyasaya sürülememesi anlamına geliyor. Bakalım akıllı telefon sektörü, bu gerilimden nasıl etkilenecek.