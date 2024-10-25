One UI 7 ile çalışan bir Samsung Galaxy S24 Ultra'nın kullanıcı arayüzü görüntülendi. Paylaşılan video, geçmiş sızıntıların doğru olduğunu ortaya koydu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 üzerindeki çalışmaları devam ederken, meraklı kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Bir YouTube kanalı, One UI 7 ile çalışan bir Galaxy S24 Ultra'nın nasıl görüneceğine dair bir video paylaştı.

Samsung, One UI 7'yi henüz kullanıcılara sunmadı. Hatta şirketin açıklamasına göre Android 15 tabanlı arayüz, 2025'in ilk çeyreği itibarıyla piyasaya sürülecek. İşte "Mobile Wala Bhai" isimli kanalın paylaştığı video, bu arayüzün nasıl görüneceğine dair detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor.

Yeni simgeler, bildirimler ve dahası

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, One UI 7'nin bazı özelliklerini zaten ortaya çıkardı. Bu bağlamda; yeni arayüz ile yeni uygulama simgelerinin geleceği, bildirim ve hızlı ayar panellerinde değişiklikler yapılacağı biliniyordu. İşte paylaşılan video, geçmişte yaşanan sızıntıların büyük oranda doğru olduğunu gözler önüne seriyor. Zira bahsi geçen yenilikler, paylaşılan videoda yer alıyor.

Samsung'un açıklamasına göre One UI 7'yi beta sürümde kullanmak isteyen kullanıcıların, bir süre daha beklemeleri gerekecek. İşte o günler gelene kadar yaklaşmakta olan arayüzle ilgili yapabileceğiniz tek şey, hemen aşağıda yer alan videoyu izlemek ve fikir sahibi edinmek.

One UI 7 için paylaşılan video: