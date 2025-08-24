Windows'lar sanılanın aksine birçok dâhili özelliğe sahip ve birçok kişi bu özelliklere erişmek için kimi zaman farklı uygulamalara ücret bile ödüyor. Biz de bu içeriğimizde doğrudan Windows'tan kullanabileceğiniz gizli özelliklere yer verdik.

Windows işletim sistemi aslında sanıldığının aksine pek çok ince ayara ve gizli özelliğe sahip. Üstelik bunları kullanmak için herhangi bir uygulama yüklemeye de gerek yok ama birçok kişi bu özelliklerin varolduğunu bile bilmiyor.

Eğer öğrenciyseniz mutlaka işinize yarayacak ama Windows'ta dâhili olarak varolduğunu bilmediğiniz bazı özellikler var. Biz de bu içeriğimizde gerek not alırken, gerek proje araştırırken işinize yarayacak Windows özelliklerini bir araya getirdik.

Canlı alt yazılar

Windows 11, sesi dinleyen ve anında otomatik olarak okunabilir altyazılar oluşturan Canlı Alt Yazılar adlı yeni bir özelliğe sahip.

Özellik doğrudan bir video izlerken çalışır fakat mikrofonunuz tarafından yakalanan sesle de çalışabiliyor. Yani, ister bir ders sırasında sınıfta oturuyor ister kaydedilmiş bir video izliyor olun, Canlı Alt Yazılar özelliği duyduklarınızı okunabilir metne dönüştürmek için konuşmadan metne teknolojisini kullanabiliyor.

Kullanmak için Başlat menüsünde "Canlı Alt Yazılar" ifadesini aratın ve özelliği aktifleştirin. Özelliğin çalışabilmesi için internet bağlantısına ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

Pano geçmişi

Ne zaman bir şeyi kopyalayıp yapıştırsanız, kopyaladığınız önceki şeyin üzerine yazdığınızı düşünebilirsiniz ancak işler pek de öyle yürümüyor. Windows 11'in Pano Geçmişi özelliği kopyaladığınız tüm metin ve görüntülerin kaydını tutuyor.

Normalde bir şeyi yapıştırdığınızda, kopyaladığınız son şeyi yapıştırırsınız ancak Win + V kısayolunu kullanarak daha önce kopyalanan öğeler arasından seçim yapabilirsiniz. Tabii bunun için Pano Geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekecek.

Dikte

Windows 11, dikte için dâhili bir özelliğe sahiptir. Bu özellik sayesinde düşüncelerinizi yüksek sesle söyleyebilir ve anında metin olarak yazıya dökebilirsiniz. Başka bir deyişle, tıpkı telefonda olduğu gibi sesinizi kullanarak yazabilirsiniz.

Windows 11 dikte aracını açmak için Win + H kısayolunu kullanın. Dokunmatik ekranlı bir bilgisayar kullanıyorsanız, aracı başlatmak için dokunmatik klavyedeki mikrofon düğmesine de dokunabilirsiniz.

Yapışkan notlar

Microsoft OneNote harika bir not alma uygulaması olsa da birçok kişi için biraz fazla karmaşık. Tek yapmak istediğiniz oraya buraya hızlı notlar almaksa, bunun yerine Yapışkan Notlar uygulamasını deneyin.

Windows 11, Başlat menüsünde "Yapışkan Notlar" araması yaparak başlatabileceğiniz dâhili bir uygulamaya sahip. Bu uygulama sayesinde notları masaüstüne sabitleyebilirsiniz.

Emoji menüsü

Windows, emojiler için kullanışlı dâhili özelliğe sahip. Bu araca erişmek için Win + Nokta veya Win+ Noktalı virgül klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Windows ile birlikte gelen tüm emojilere göz atabilir ve bunları herhangi bir uygulamaya veya belgeye ekleyebilirsiniz. Ayrıca belirli bir emojiyi aramak için klavye kısayoluna bastıktan hemen sonra yazmaya başlayabilirsiniz.

Metin düzenleme kısayolları

Ctrl tuşu metin düzenleme için pek çok temel klavye kısayolunun başında gelir. Normalde Backspace yani silme tuşuna bastığınızda metnin tek bir karakterini silersiniz ancak Ctrl + Backspace klavye kısayolunu kullanırsanız, önceki kelimenin tamamını silersiniz. Bu, Delete tuşu da dâhil olmak üzere birçok kısayolla çalışır.

Bir örnek de metin seçiminden verelim. Tek tek karakterleri seçmek için Shift tuşunu basılı tutup sol veya sağ oklara basabilirsiniz ancak Ctrl + Shift + sol veya sağ ok klavye kısayolunu kullanırsanız, bir seferde tüm kelimeleri seçebilirsiniz. Üstüne bir de Ctrl + Shift + Home veya End tuşlarını kullanırsanız, tek bir tuşa basarak metnin tüm satırlarını seçebilirsiniz.

Dinamik kilit

İster dizüstü bilgisayar ister PC kullanıyor olun, kullanmadığınız zamanlarda, özellikle de okuldayken bilgisayarınızı kilitlemeniz gerekebilir. Bunu zaten kuvvetle muhtemel bir kısayol (Windows tuşu + L) veya sisteminiz uyku moduna geçtiğinde otomatik olarak kilitlenen bir ayarla yapıyorsunuzdur.

Ancak Windows 11'de daha iyi bir yol var. Telefonunuzun bilgisayarınızdan uzaklaştığını algılayan ve uzaklaştığında otomatik olarak kilitlenen Dinamik Kilit özelliğini kullanabilirsiniz. Başlat kısmına Dinamik Kilit yazarak bu özelliğe ulaşabilir ve aktifleştirebilirsiniz.

Odak zamanlayıcı

Pomodoro tekniğini hiç duymuş muydunuz? Bu, odaklanmanıza ve daha kısa sürede daha fazla iş yapmanıza yardımcı olan bir yöntemdir. İşin püf noktası, yarım saatlik aralıklarla çalışmak ve aralarında kısa molalar vermekten geçiyor ve çoğu insan çalışma ve molalar arasında ne zaman geçiş yapacağını bilmek için zamanlayıcılar kullanıyor.

Windows 11 de dâhili bir Pomodoro zamanlayıcısına sahip. Başlat menüsünden Saat uygulamasını açıp Odaklanma oturumları özelliğini etkinleştirerek erişebilirsiniz. Tüm bildirimlerin ve uygulama uyarılarının engelleneceği odaklanma oturumunuzu yapılandırabilirsiniz. Ayrıca Spotify hesabınızı bağlayarak siz odaklanırken doğru müziğin çalmasını bile sağlamanız mümkün.

Rahatsız etmeyin modu

Windows, siz odaklanmaya çalışırken gürültülü bildirimleri susturan bir Rahatsız Etme özelliğine sahip. Rahatsız Etme özelliği akıllı telefonlarda uzun zamandır popüler bir özellik olsa da Windows PC'lerde bulunsa dahi varlığından haberdar olunan bir özellik değildi.

Windows 11'de Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirmek için Bildirim Merkezi'ni açın (Win + N), ardından sağ üst köşedeki Z harfinin bulunduğu zil simgesine tıklayın.

Telefonunuzla senkronize edin

Windows, telefonunuza doğrudan bilgisayarınızdan erişmenizi veya kontrol etmenizi kolaylaştırır ancak iPhone veya Android telefonunuz olmasına bağlı olarak bu işlem nispeten farklara sahip.

Bir iPhone'unuz varsa iCloud for Windows uygulamasını yükleyin. Uygulamayı kurduktan sonra iCloud Fotoğrafları'nı Fotoğraflar uygulamasına bağlayabilecek ve Windows içinden göz atabileceksiniz. Ayrıca iCloud'un Drive, Parolalar, Kişiler, Takvim ve Yer İmleri gibi diğer özellikleriyle de entegre olabileceksiniz.

Bir Android telefonunuz varsa Başlat menüsünden Phone Link uygulamasını açın. Kurduktan sonra bilgisayarınızdan mesajlaşabilir, telefonunuzun bildirimlerini yönetebilir, galerinizdeki fotoğraflara göz atabilir ve hatta fotoğrafları kopyalayıp bilgisayarınıza yapıştırabilirsiniz.

Ekran görüntüleri ve ekran kaydı

Modern Windows PC'ler dâhili ekran görüntüsü araçlarına sahip. Windows 11'de Win + Shift + S klavye kısayoluna (veya klavyenizde varsa Print Screen tuşuna) basarak Ekran Alıntısı Aracı'nı kullanabilirsiniz.

Ekran Alıntısı Aracı açıldığında, ekranınızın üst kısmında bir kaplama çubuğu göreceksiniz. İstediğiniz ekran görüntüsü türünü seçmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Ekran Alıntısı Aracı, ekranınızın videosunu kaydetme özelliğini de içerir. Ekranın üst kısmındaki çubuktan video kamera simgesine geçin, ardından yakalamak istediğiniz alanın üzerine bir dikdörtgen çizerek video kaydını başlatabilirsiniz.

Dosya geçmişi

Windows, bir dosyanın eski bir sürümünü alabilmenizin için önemli bir özelliğe sahip. Dosya eğer Microsoft'un OneDrive bulut depolama alanıyla eşitlenmişse, dosyayı Dosya Gezgini'nde bulabilir, sağ tıklayabilir ve OneDrive > Sürüm Geçmişi seçeneğini seçebilirsiniz.

Yalnızca bilgisayarınızda depolanan ve bir bulut depolama hizmetiyle senkronize edilmeyen dosyalar için, seçilen dosya ve klasörleri düzenli olarak harici bir sürücüye yedeklemek üzere Dosya Geçmişi özelliğini ayarlayabilirsiniz. Ardından dosyanın önceki sürümlerini oradan geri yükleyebilirsiniz.

Kayıp bilgisayar takibi

Eğer dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, dizüstü bilgisayarınızın kaybolması veya çalınması ihtimaline karşı her zaman bir acil durum planınız olmalıdır.

Windows'un dizüstü bilgisayarınızı uzaktan kilitlemenize de olanak tanıyan dâhili dizüstü bilgisayar izleme özelliğini kullanabilirsiniz. Akıllı telefonlarda bulunan benzer özellikler kadar kullanışlı olmadığını belirtelim çünkü dizüstü bilgisayarınızın takip için daima Wi-Fi'a bağlı olması gerekir. Ayrıca dizüstü bilgisayarınız uyku modunda olmamalıdır.

Yine de bu özelliği açmanın size herhangi bir zararı dokunmaz. Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Cihazımı Bul bölümüne giderek bu özelliği açabilirsiniz.

Gelişmiş hesap makinesi

Windows'taki dâhili Hesap Makinesi uygulaması aslında göründüğünden daha güçlüdür. Uygulamanın menüsünü açtığınızda bilimsel hesap makinesi, grafik oluşturma, para birimlerini ve ölçü birimlerini dönüştürme araçları da dâhil olmak üzere farklı hesap makinesi modlarını kullanabilirsiniz.

Hızlı video düzenleme

Windows, Microsoft'un Clipchamp video düzenleyicisi ile birlikte geliyor olsa da aslında işletim sistemi içinde gömülü başka bir yararlı video aracı daha vardır. Bu araçta yer alan bir özellik sayesinde, video dosyalarını hızlıca kırpabilir ve kendi küçük video dosyalarınızı oluşturabilirsiniz.

Bunu Dosya Gezgini'nde bir video dosyasına sağ tıklayıp Fotoğraflar ile Aç'ı seçerek yapabilirsiniz. Fotoğraflar uygulaması ile video açıldığında, araç çubuğundaki mavi Kırp düğmesine tıklayın ve videonun kaydetmek istediğiniz bölümünü seçin.

Hızlı fotoğraf düzenleme

Windows'un dâhili Fotoğraflar uygulamasının ne kadar yetenekli olabileceğine şaşıracaksınız. Sadece bir fotoğraf görüntüleyici değil, aynı zamanda sıkıştığınızda veya sadece bazı basit kırpma ve düzenlemelere ihtiyaç duyduğunuzda gerçekten kullanışlı bir editör görevi görür.

Fotoğraflar'da bir görseli açıktan sonra düzenleme araçlarına erişmek için araç çubuğundaki mavi Düzenle düğmesine tıklayın. Görseli kırpmak, işaretlemek, aydınlatmayı ayarlamak, filtreler uygulamak ve hatta öğeleri silmek ve arka planı kaldırmak için yapay zekâ özellikleri bile mevcut.

Peki sizin Windows'ta kimsenin bilmediğine inandığınız özellikler neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.