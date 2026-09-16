Android Auto Güncellendi: Haritadaki Mavi Ok Artık Araç Ekranından Kişiselleştirilebilecek!

Android Auto, Google Haritalar'daki araç simgenizi doğrudan araç ekranından ve telefonunuza gerek kalmadan değiştirmenize olanak tanıyor.

Google Haritalar’ın sunduğu en keyifli kişiselleştirme özelliklerinden biri nihayet Android Auto ekranlarına taşınıyor.

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Kullanıcıların uzun süredir beklediği bu yeni güncelleme sayesinde, navigasyon ekranındaki o klasik ve sıkıcı mavi oktan kurtulmak artık çok daha kolay. Üstelik bu işlem için telefonunuza dokunmanıza bile gerek kalmıyor.

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Telefon gereksinimi ortadan kalkıyor

Şimdiye kadar Android Auto kullanıcıları, Google Haritalar üzerinde özelleştirdikleri araç simgelerini araç içi ekranlarında görebiliyorlardı ancak bu simgeyi değiştirmek veya rengini güncellemek istediklerinde telefonlarını cebinden çıkarıp Google Haritalar uygulamasını açmak zorundaydılar. Google’ın kullanıma sunduğu yeni seçenek, bu ekstra adımı tamamen ortadan kaldırıyor.

Artık doğrudan Android Auto üzerindeki Google Haritalar uygulamasını açıp navigasyon ayarlarına girerek yeni "Sürüş Simgesi" seçeneğine ulaşabilirsiniz. Tıpkı akıllı telefonunuzda olduğu gibi sunulan farklı araç tasarımları arasından dilediğinizi seçebilir ve aracınızın rengini doğrudan aracınızın bilgi-eğlence ekranından kişiselleştirebilirsiniz.

Yeni güncellemenin dağıtımının tam olarak ne zaman başladığı ve tüm kullanıcılara açılıp açılmadığı henüz netlik kazanmamış olsa da özelliğin kademeli olarak herkese sunulması bekleniyor.