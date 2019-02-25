  • Parmak İzinin Kullanım Alanı Android'de Genişliyor

Android'de Parmak İzinin Kullanım Alanı Genişleyecek

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Akıllı telefonların kilidi açması işleviyle hayatımıza giren parmak izi okuyucular gün içerisinde bizlere oldukça zaman kazandırıyor.

Parmak izimiz akıllı telefonlar tarafından okunup cihazın kilidini açmak için kullanılırken aynı zamanda kaydedilen otomatik doldurma şifrelerimizi kullanmak istediğimizde de oldukça işimize yarıyor. Android'in sahip olduğu yeni sertifika ise parmak izinin kullanım alanını çığır açacak derecede genişletiyor.
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Bugün başlayıp 28 Şubat Perşembe günü sona erecek olan Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019'da) Google, Android işletim sisteminin FIDO2 sertifikasına sahip olduğunu duyurdu. Bu sertifika sayesinde artık internet sayfaları ve Android'deki (desteklenen) uygulamalar, parmak izini giriş kontrolü için kullanabilecek. Bu doğrultuda yakın zamanda banka uygulamalarının şifre girilmesini istemeyi bırakıp parmak iziyle girişe de izin vereceği sonucuna varılıyor.
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Android'in sahip olduğu yeni FIDO2 sertifikası, Android 7.0 Nougat ve üzeri tüm işletim sistemi sürümlerinde desteklenir ve kullanılabilir olacak. Bu bağlamda cihazınızın Google Play Hizmetleri uygulamasını güncel tutmanız öneriliyor. Google'ın yaptığı yeni açıklama Android kullanıcılarını sevindirirken, Android geliştiricilerine ise yeni uygulama çözümleri üretme fırsatını sunuyor.

Kaynak : https://www.engadget.com/2019/02/25/android-fido2-certification/
Etiketler: android, parmak izi, mwc 2019
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