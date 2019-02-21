Galaxy S10'da Bulunan “Ultrasonik Parmak İzi Sensörü” Nedir?

İlk olarak Qualcomm'un Snapdragon Teknolojileri Zirvesi kapsamında yaptığı duyuru ile ortaya çıkan, en sonunda Galaxy S10 cihazlarında gördüğümüz teknolojiyi masaya yatırıyoruz.

Bildiğiniz gibi ekrana gömülü parmak izi sensörü kavramı son bir yıldır teknoloji dünyasının gündeminde. Nitekim bu teknoloji, firmaların daha ergonomik ve tasarım açısından daha kullanılabilir modeller çıkarabilmesi için kilit bir özellik taşıyor.

Ancak artık bu teknoloji de ulaşılmaz bir hayal değil. Nitekim birçok farklı modelde gördüğümüz bu teknoloji kanlı canlı hayatımıza girmiş durumda. Peki, ekrana gömülü parmak izi okuyucular içerisinde “Ultrasonik Parmak İzi Sensörü” teknolojisinin farkı nedir?

Ultrasonik Parmak İzi Sensörü (3D Sonic Sensor):

Optik sensörler, ekrana dokunduğunuz anda parmağınıza oldukça parlak bir ışık yansıtarak çalışırken, Qualcomm'un 3D Sonic Sensörü, parmağınıza dalga gibi yayılan bir ses gönderiyor. Bu teknoloji sayesinde, normal parmak izi okuyuculardan daha hızlı ve taklit edilmesi imkansıza yakın denebilecek bir sisteme sahip oluyoruz. Gelen ilk bilgiler, bu teknolojinin standart sensörlerden %30 daha hızlı olduğu yönünde.

Elbette hayatımızı değiştirecek bir teknolojiden söz etmiyoruz. Ancak minik detaylar, çok büyük farklılıklar yaratabiliyor. Galaxy S10 serisini incelediğimizde, bu teknolojiye sahip olmayan tek model olan Galaxy S10e'nin nasıl bir kullanım sunacağını da göreceğiz.