Android Pie'ın Yeni Kaydırma Hareketleri Nasıl Kullanılır?

Google, yeni ana ekran çubuğu ile akıllı telefon kullanım alışkanlıklarımızı ciddi şekilde değiştiriyor. Peki bu ana ekran çubuğu nasıl aktif edilir ve nasıl kullanılır?

Google, Android Pie ile birlikte mobil işletim sisteminin belki de en sezgisel sürümünü kullanıcıların beğenisine sunmuş oldu. Android Pie’ın günlük akıllı telefon kullanım alışkanlıklarımız açısından getirdiği en büyük yenilik, standart ‘geri, ana ekran, son kullanılan uygulamalar’ tuşlarının yerine çok daha sezgisel olan bir ana ekran ‘çubuğu’ gelmiş olması.

Ancak Google, gezinme çubuğunu birdenbire kaldırarak kullanıcıları zor durumda bırakmak istemiyor. Bu nedenle cihazınız Android Pie güncellemesi aldığında gezinme çubuğu yerini korumaya devam edecek. Eğer Android Pie’ın yeni ana ekran çubuğunu kullanmak isterseniz, bu özelliği ayarlardan etkinleştirmeniz gerekecek.

Android Pie Ana Ekran Çubuğunu Etkinleştirmek İçin Aşağıdaki Adımları Uygulayabilirsiniz

Telefonunuzun ‘Ayarlar’ menüsünü açın.

Menüyü aşağıya kaydırın ve ‘Sistem’ seçeneğine girin.

‘Hareketler’ ayarını bulun ve açın.

‘Ana Ekranı Yukarı Kaydır’ butonuna dokunun.

Ayarı etkinleştirin.

Etkinleştirme işlemini gerçekleştirdiğinizde gezinme çubuğu yerini direkt olarak ana ekran çubuğuna bırakacaktır. Artık geri, ana ekran ya da son uygulamalar tuşlarınız yok. Tüm bu işlevleri tek bir çubuğu kaydırarak gerçekleştirmek zorunda kalacaksınız. Peki bu çubuğu nasıl kaydırırsanız hangi görevi gerçekleştirebilirsiniz?

Herhangi bir uygulamadayken ana ekrana dönmek için ana ekran çubuğuna bir kere dokunmanız yeterlidir.

Bir uygulamadayken ya da geri tuşuna ihtiyaç duyabileceğiniz herhangi bir ekrandayken ‘geri’ tuşu ana ekran tuşunun yanında gözükecektir.

Son kullanılan uygulamaları görmek için ana ekran çubuğunu yukarı kaydırabilirsiniz.

Son kullanılan uygulamaları açtıktan sonra ekranı tekrar yukarı kaydırarak uygulama çekmecesine ulaşabilirsiniz.

Uygulamalar arasında geçiş yapmak için ana ekran çubuğuna basılı tutun ve çubuğu sağa sola kaydırın.

Ekranı bölmek için ana ekran çubuğunu basılı tutarak açık olan uygulamaları açın. Ardından yukarıda bulunan uygulama ikonuna parmağınızı basılı tutun.

Ana ekran çubuğunu hızlı bir şekilde sağa kaydırarak son kullanılan uygulamaya geçebilirsiniz.

Tüm bu işlevler Android işletim sistemini eskisine göre çok daha sezgisel hale getiriyor. Bununla birlikte yeni ana ekran çubuğu hareketlerine alışmak kolay olmayacaktır.