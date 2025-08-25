Artık telefon kameralarının teknolojileri o kadar gelişti ki, üreticiler gelecekte kamera için lensleri ayrı satmayı standart hâline getirmeye başlıyor.

Çin’de akıllı telefon pazarındaki rekabet kızışırken şirketler, kamera teknolojilerinde sınırları zorlamaya devam ediyor. Daha önce farklı kamera markalarıyla ortaklıklar, hareketli lens sistemleri ve hatta çıkarılabilir lens çözümleri görmüştük. Şimdi ise özellikle harici kamera üniteleri yeniden gündemde ve bu teknolojinin popülerleşmesi bekleniyor.

Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station ve Smart Pikachu, önümüzdeki dönemde birden fazla markanın amiral gemisi telefonlarında harici kamera desteği sunacağını iddia ediyor. Xiaomi ve vivo’nun bu alanda öncü olduğu bilinirken, Xiaomi’nin MWC’de tanıttığı manyetik olarak takılabilen lens konsepti ve Vivo’nun X200 Ultra için geliştirdiği profesyonel fotoğrafçılık kiti şimdiden dikkat çekmiş durumda.

Xiaomi, vivo ve daha fazlası harici lensler sunuyor

Yeni sistemlerin nasıl uygulanacağına dair farklı iddialar var. Digital Chat Station, markaların manyetik aksesuarlarla bütün kamera ünitesini (lens + sensör) gövdeye eklemeyi planladığını öne sürüyor. Bu sayede telefon üzerindeki kamera sayısı azalırken, zoom gibi gelişmiş özellikler tamamen harici sistemlere bırakılabilir.

Öte yandan Smart Pikachu, Xiaomi’nin yeni amiral gemisinde üç dâhili kameranın yanı sıra harici sensör desteği olacağını belirtiyor. Eğer bu söylentiler doğruysa, önümüzdeki yıllarda akıllı telefon fotoğrafçılığında çığır açacak yeniliklerle karşılaşabiliriz.