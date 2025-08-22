Akıllı telefonlarda donanım ve tasarım değişiklikleri her yeni modelle birlikte kullanıcıların merakını artırıyor. Özellikle küçük gibi görünen detaylar, cihazın kullanım deneyimini doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle üreticilerin aldığı kararlar, sadece teknik değil aynı zamanda kullanıcı alışkanlıklarını da şekillendiriyor. Apple’ın iPhone 18 serisinde kamera tuşuyla ilgili yaptığı değişiklik de bunlar biri olacak gibi gözüküyor.

Apple’ın iPhone 18 serisiyle birlikte, iPhone 16’da karşımıza çıkan kamera denetim tuşunda değişiklik yapacağı ortaya çıktı fakat bu kez düğmeyi tamamen kaldırmak yerine daha sade bir versiyonuyla karşımıza çıkması bekleniyor.

Sızdırılan kaynak bilgilerine göre Apple, kamera kontrolde kullanılan basınç sensörünün test üretimlerini sürdürüyor ancak yeni tasarımda dokunmatik yüzeyin yer almadığı söyleniyor. Bu değişikliğin arkasında ise hem yüksek üretim maliyeti hem de uzun vadeli dayanıklılık endişeleri bulunuyor.

Dokunmatik işlevler gidiyor

iPhone 16’daki kamera denetim tuşu, basınca duyarlı yapısıyla fotoğraf çekmeye, dokunmatik yüzeyiyle de modlar arasında geçiş yapmaya ve yakınlaştırma gibi ek özelliklere imkân tanıyordu. Yeni tasarımla birlikte bu dokunmatik işlevlerin kaldırılması, düğmenin yalnızca temel kamera kontrolü için kullanılacağı anlamına geliyor.

Apple’ın bu hamlesi, iPhone 18’de kamera kontrol düğmesini tamamen kaldırmak yerine maliyetleri düşürmeyi ve uzun vadede daha güvenilir bir kullanım sunmayı amaçladığını ortaya koyuyor. Üstelik düğmenin, iOS 26 ile büyük bir güncelleme alacak Visual Intelligence özelliğini açmak için kullanılmaya devam edeceği de belirtiliyor.