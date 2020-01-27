Android Telefonların Rekabet Edemeyeceği 5 iPhone Özelliği

Akıllı telefon piyasasında Android ve iPhone telefonlar arasında mücadele uzun bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bazı özellikler ve yeteneklerde Android telefonlar iPhone’lara üstün gelirken bu 5 özelliğiyle iPhone’lar, Android telefonların çok önünde görünüyor.

Google'ın Android işletim sistemi, kullanıcılara pek çok kişiselleştirme ve akıllı özellikler sunsa da, bazı konularda en büyük rakibi olan Apple'ın iOS 13 işletim sisteminin gerisinde kalıyor.

iPhone’larda bulunan iMessage, FaceTime, düzenli işletim sistemi güncellemeleri gibi özellikler, Android kullanıcıların yalnızca uzaktan baktığı özellikler olarak duruyor. Biz de, iPhone’ların Android telefonlar karşısında güçlü olduğu 5 özelliği bir araya getirdik.

İşte Android kullanıcılarının kaçırdıkları iPhone özellikleri:

iMessage

Android kullanıcıların belki de asla sahip olamayacağı özelliklerin başında iMessage uygulaması geliyor. Apple’ın tescilli mesajlaşma uygulaması olan iMessage, iPhone’larla sorunsuz olarak senkronize oluyor. Şifreleme ile korunan iMessage uygulaması, Memojiler gibi eğlenceli özelliklere de sahip durumda.

Bir iPhone ile arkadaşınıza mesaj gönderdiğiniz mesaj balonu maviye döndüğünde karşıdakinin de iPhone kullandığını anlarsınız. iMessage ile Wi-Fi üzerinden sohbet edilebilir, yüksek çözünürlüklü videolar ve fotoğraflar gönderilebilirsiniz.

iMessage ile ayrıca Apple Pay üzerinden para gönderebilir ya da alabilirsiniz. iMessage’da bulunan Memojiler sayesinde standart simgelerin dışına çıkabilirsiniz. Sohbet balonu yeşile döndüğünde de artık standart SMS uygulamasını kullandığınızı anlayabilirsiniz.

Google da bir süredir Mesajlar uygulamasını iMessage’ın sahip olduğu özelliklere kavuşturmak için çalışıyor. Yüksek kalitede fotoğraf ve video göndermek, okundu bilgisi gibi özelliklere kavuşan Mesajlar uygulamasının iMessage’a yetişmesi için üzerinde biraz daha çalışılmalı.

Destek almaya devam eden her iPhone, aynı anda iOS güncellemesine sahip olur

İşletim sistemi güncellemeleri, bir bütün olarak Android tarafında büyük bir sorun olarak durmaya devam ediyor. Google’ın Pixel telefonları haricindeki Android telefonlarından birini kullanıyorsanız işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri konusunda endişe edebilirsiniz. Çünkü Android tarafında güncelleme, akıllı telefon üreticisinin inisiyatifindedir.

iPhone tarafına geldiğimizde ise destek almaya devam eden her iPhone, yayınlanan işletim sistemi ve güvenlik güncellemesini aynı anda alabilir. iOS güncellemesini almak için telefonunuzun güncelleme desteği almaya devam ediyor olması yeterlidir.

FaceTime ile video görüşmeleri yapmak oldukça basittir

FaceTime, Apple’ın iPhone’larda kurulu olarak gönderdiği bir video görüşme uygulamasıdır. Şifreleme ile korunan FaceTime uygulamasını, iPhone’unuzu kutudan çıkardığınızda kullanmaya başlayabilirsiniz.

iPhone kullanıcıları video görüşmeler yapmak istediklerinde üçüncü bir taraf uygulamaya ihtiyaç duymadan FaceTime ile video görüşmeler yapabilirler. FaceTime’la video görüşmek yapmak için rehberinize girmeniz yeterli olur.

Kısayollar ve Siri uygulaması zamandan tasarruf sağlıyor

Apple’ın Kısayollar uygulaması, iPhone’a önden yüklü olarak geliyor. Kısayolları kullanarak bir belgenin yazı denetimini yapmak, bir şeyin internetten geçmiş fiyatlarını araştırmak son derece kolay.

Apple’ın Siri sesli asistanı uzun zaman Google Asistan ve Amazon’un sesli asistanı Alexa’nın gerisinde kaldı. Ancak yapılan güncellemeler ve Kısayollar uygulamasının Siri ile entegre edilmesi Siri’ye büyük bir güç verdi.

Önyüklü uygulamalarının olmaması

Apple, Android cihaz üreticilerinin aksine üreticiye özgü uygulamaların iPhone’lar ön yüklü olarak gelmesini engelliyor. iPhone’u kutusundan çıkardığınızda üretici tarafından yüklenmiş, asla kullanmayacağınız uygulamalar ve oyunlar karşınıza çıkmaz.

Apple’ın akıllı telefonu iPhone’lar birçok alanda Android telefonların karşısında kuvvetli görünüyor. iPhone’lara güç veren bu özelliklerin tamamını görmek için iOS 13’le gelen özellikler listesini inceleyebilirsiniz.