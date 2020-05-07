iOS 14 Güncellemesini Alacak iPhone Modelleri

2020'nin sonlarına doğru, iOS 14 güncellemesinin hangi iPhone modellerine dağıtılacağı bir internet sitesinde ortaya çıktı. iOS 14 ile birlikte sunulacak iPadOS 14'ün de dağıtılacağı iPad tablet modelleri de listede yer alıyor.

iPhone modelleri için iOS'un en güncel sürümü olan iOS 13'ün yayınlanmasının üzerinden henüz birkaç ay geçmiş olmasına rağmen, iOS 14 ile ilgili ilk sızıntılar gelmeye başladı. Apple Insider'ın haberine göre iOS 14'ü alacak iPhone modelleri ve iPadOS 14'ü alacak iPad modelleri kesinleşti.

iOS 14, herhangi bir gecikme yaşanmaz ise Haziran 2020'de düzenlenmesi beklenen Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) isimli etkinlik kapsamında tanıtılacak. Apple, yapacağı tanıtımın ardından, iOS 14'le ilgili son çalışmalarını tamamlayacak ve Eylül ayından itibaren iOS 14 ve iPadOS 14'ü müşterilerine sunacak.

iPhonesoft'un yaptığı açıklamalara ve Apple Insider'ın haberine göre iOS 14, iOS 13 işletim sistemini çalıştıran tüm iPhone modellerinde kullanılabilecek. İddia doğru ise aşağıdaki listede yer alan tüm iPhone modelleri, iOS 14 güncellemesini alacak.

iOS 14 güncellemesini alması beklenen iPhone modelleri:

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

İddialar bu yönde olsa da Apple'a yakın kaynaklar, iPhone SE, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerinin iOS 14 güncellemesi almasına pek de ihtimal vermiyorlar. iPhonesoft'un mu Apple'a yakın kaynakların mı haklı olduğunu bekleyip göreceğiz.

iPadOS 14 güncellemesini alması beklenen iPad modelleri:

iPad Mini 5

iPad 5

iPad 6

iPad 7

iPad Air 3

11 inç iPad Pro

9,7 inç iPad Pro

10,5 inç iPad Pro

12,9 inç iPad Pro

iPhonesoft, iOS 14'ün yanı sıra iPadOS için de bazı açıklamalarda bulunuyor. İddialar, iPadOS 14'ün iOS 14 gibi olmayacağını, Apple'ın bazı iPad modellerini bu işletim sistemiyle emekliye ayıracağını belirtiyor.

Bu açıklamalara göre Apple, iPad Mini 4 ve iPad Air 2 modellerini iPadOS 14'le birlikte emekliye ayıracak. Ancak iOS 14 için söylediğimiz güvenilirlik konusunun, iPadOS için de geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Yani yukarıda saydığımız iPhone ve iPad modellerinin iOS 14 ve iPadOS 14 alacağının şu an için kesin olmadığını söyleyebiliriz.