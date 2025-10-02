Tümü Webekno
Artık Eski Bir Android Telefonunuzu PS2'ye Dönüştürebilirsiniz

Daha önce mobil platformlar için geliştirilen PS2 emülatörü AetherSX2'nin resmî olarak geliştirilmesi durdurulmuştu. Bugün ise Android için yeni bir PS2 emülatörü kullanıma sunulmuş durumda.

Oyun dünyasının efsanelerinden PS2, artık cebinizde. NetherSX2 adlı PS2 emülatörü sayesinde eski Android telefonlarınızı âdeta bir mini PS2’ye dönüştürebilirsiniz. Üstelik Metal Gear Solid 3 ve GTA: San Andreas gibi unutulmaz yapımlar için performans iyileştirmeleri de mevcut. Tek yapmanız gereken emülatörü GitHub üzerinden indirip cihazınıza yan yüklemek.

PS2’nin geniş oyun kütüphanesi hâlâ oyuncuların kalbinde ayrı bir yere sahip. NetherSX2, popüler AetherSX2 emülatörünün geliştirilmiş bir versiyonu olarak yeniden sahneye çıkıyor ve nostalji tutkunlarının telefonlarında saatlerini harcamasına sebep olacak.

NetherSX2 nasıl kullanılır?

2

Kullanmak isteyenler için NetherSX2’nin mevcut aşamada iki farklı sürümü bulunuyor ve şu anda ikisi de Google Play'de mevcut değil ve yalnızca GitHub üzerinden erişilebiliyor. Build 4248, Snowblind motorunu kullanan Jak ve Baldur’s Gate gibi oyunlarda daha iyi performans sunarken, Build 3668 ise NASCAR ve Colin McRae Rally gibi yarış oyunlarında öne çıkıyor ancak aynı anda yalnızca bir sürümü telefonunuza yükleyebileceğinizi belirtelim.

Alternatif olarak geliştirme aşamasında olan ARMSX2 emülatörü de mevcut. Henüz erken bir aşamada olsa da %40’a kadar performans artışı vaat ediyor. Yine de şimdilik en güvenilir seçenek NetherSX2 gibi. PS2’nin efsane oyunlarını yanınızda taşımak istiyorsanız buradan NetherSX2'ye ulaşabilirsiniz.

