En kısa haliyle bir cihazın başka bir cihazı taklit etmesine imkan sağlayan emülatör nedir ve emülatör ne işe yarar sorularının cevaplarını sizler için derledik. Özellikle mobil uygulamalar ve oyunlar için tercih edilen emülatörler pek çok seçenekle karşımıza çıkıyor. Günlük hayatta aktif olarak kullanılan farklı türdeki emülatör uygulamalarını sizler için sıraladık. Hazırsanız başlayalım. İşte bütün detaylar!

Bir cihazın başka bir cihazı taklit ederek çalışması için hazırlanan programlara emülatör deniyor. Bu sayede hem donanımsal hem de yazılımsal olarak pek çok program ya da cihaz taklit edilebiliyor . Emülatör yazılımları sayesinde insanlar tek bir cihaz üzerinden ismi unutulmuş olan pek çok sistemi kullanabiliyor . Ayrıca güncel sistemler için de emülatör uygulamaları kullanılabiliyor.

Bu durum genellikle yazılımsal ya da donanımsal olarak gerçekleşebiliyor. Yazılımsal ve donanımsal taklitler için genellikle çalıştıkları sistemi kullanan emülatörler, her zaman çok kararlı bir şekilde çalışmıyor. Bunun sebebi ise bu çalışma mantığı oluyor.

Emülatör nedir?

Bilgisayarınızda ikinci bir cihaz kullanabilmeniz için hazırlanan uygulamalara emülatör diyoruz. Donanımsal ve yazılımsal taklitlere dayalı olarak çalışıyorlar. Bu sayede bilgisayarınıza kuracağınız bir emülatör ile Android işletim sisteminizi kullanabilirsiniz. Ya da oyun oynayabilirsiniz. Bununla birlikte oyun konsolu emülatör programları ile atari gibi oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için ayrı uygulamalara sahip olan emülatörler tamamen kullanıcı odaklı geliştiriliyor. Ayrıca işletim sistemleri için kullanılan emülatörler de bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde Windows bilgisayarınızda Linux’u çalıştırabiliyorsunuz. Sanal diskler ya da bu konuda üretilen başarılı emülatörler özellikle işletim sistemleri için oldukça pratik bir çözüm sunuyor.

Emülatör ne işe yarar?

Her türlü bilgisayar ve işletim sistemi benzersizdir. Bu yüzden de bir sistemde çalışan program haliyle başka bir uygulamada çalışmayacaktır. Örneğin Windows bilgisayarda ya da Mac üzerinde Android işletim sistemini çalıştıramazsınız. Bir Android uygulamasını Windows bilgisayarında kullanamazsınız (Windows 11 bu konuda güncellemeler yapmaya devam ediyor). Emülatörler de tam da bu aşamada devreye giriyor ve ihtiyaçlarınıza en azından belirli bir süreç için çözüm üretiyor.

Örneğin Mac bilgisayarınızda çalıştırmanız gereken bir Windows uygulaması var ise bu konuda üretilen emülatörlere göz atabilirsiniz. Bu sayede bir Mac bilgisayarda Windows uygulamasını çalıştırabilirsiniz . Bunun yanında eski tip video oyunlarını sevenler için de emülatörler bulunuyor. Eski video oyunları çok daha yüksek bir ekran çözünürlüğü kalitesiyle çalıştırılabiliyor. Emülatörlerin dezavantajları da var tabii.

Bunların başında genellikle donanım yavaşlığı ön plana çıkıyor. Örneğin Windows bilgisayarınızda Android uygulaması açmaya çalışıyorsunuz diyelim. Uygulama normal Android cihazlardan daha yavaş çalışabiliyor. En büyük dezavantaj kararsızlık, yavaşlık ve donma gibi sorunlar olabiliyor. Tabi bu da taklit edilen uygulamaya göre değişkenlik gösteriyor.

Emülatör nasıl çalışır?

Emülatör programlarının çalışma mantığı teoride basittir. Bir tiyatrocu gibi başka karakterin rolüne bürünür ve farklı yazılımları taklit etmeye çalışır. Bu da yer yer kasmalara sebebiyet verirken yer yer sorunsuz bir kullanım sunar. Yazılımı bilgisayarınıza ya da telefonunuza kurarsınız ve çalıştırmak istediğiniz uygulamayı da emülatör üzerinden kurarsınız.

Bu sayede istediğiniz uygulamaları çalıştırabilme imkanınız olur. Bunu yaparken de olabildiğince hızlı yapmak istersiniz. İşte burada da en iyi emülatör uygulamaları tavsiyesi devreye giriyor. İşte sizin için derlediğimiz en iyi 5 emülatör uygulaması.

En iyi emülatör uygulamaları:

Dolphin

Mame

VisualBoyAdvance

Parallels

BlueStacks

Not: Uygulamanın başlıklarına tıklayarak resmi sayfalarına ulaşabilirsiniz.

Dolphin: Pek çok farklı mod sunuyor

Video oyunu emülatörleri arasında yer alan Dolphin, Nintendo GameCube ve Wii oyunlarını bilgisayarınızda rahatlıkla oynamanıza imkan sağlıyor. Bunları çeşitli olarak değiştirmenize de olanak sunan Dolphin , pek çok farklı mod sunuyor. Bazı oyunların orijinal halinde tek oyuncu var iken, modlu hallerinde çok oyunculu seçenekler de bulunuyor. Bu yüzden Dolphin emülatörüne göz atabilirsiniz.

Mame: Eski tarihli atari oyunları oynanabiliyor

1997 yılında piyasaya sürülen ve o günden bu yana sürekli geliştirilen Mame emülatörü, eski tarihli atari oyunları için tercih ediliyor. Açık kaynaklı bir emülatör olduğu için de çok rahat kullanılabiliyor. Hem kendine has geniş bir nostalji ruhu sunuyor hem de oyun severler için vazgeçemeyecek bir deneyim yaşatıyor.

VisualBoyAdvance : Nostajli severler için birebir

Bugüne kadar çıkan oyun emülatörleri arasında belki de en çok sevilen uygulama VisualBoyAdvance olabilir. Neredeyse bütün Game Boy oyunlarını, Game Boy Color ve Game Boy Advance oyunlarını çalıştırıyor. Bu yüzden de nostalji severler için kesinlikle vazgeçilmeyecek bir oyun deneyimi sağlıyor. Özellikle sevdiğiniz türden eski stil oyunlar var ise kesinlikle denemeniz öneriliyor.

Parallels : Windows'u bir MAC'te çalıştırabilirsiniz

Parallels emülatörü ise Windows’u bir Mac bilgisayarında çalıştırmanıza imkan veriyor. Bir işletim sistemi emülatörü olan Parallels, diğer uygulamalarda olduğu gibi yeni bir pencerede Windows masaüstünü açacaktır. Bu sayede denemek istediklerinizi çok daha rahat deneyebilirsiniz.

BlueStacks : Andorid uygulamalarını bilgisayarınızda çalıştırın

BlueStacks pek çok kişinin bildiği ve emülatör arayışında ilk karşılaşılan uygulama oluyor. Android uygulamalarını masaüstü bilgisayarda çalıştırmak için imkan tanıyan BlueStacks, ücretsiz bir şekilde bunu yaptığı için pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Biraz hantal olmasından dolayı eleştirilse de pek çok kişinin tercihi yine BlueStacks oluyor.

Bilgisayarımızda pek çok uygulamayı kullanabilmek için imkan sağlayan emülatörler bu şekilde çalışıyor. Sizlerin kullandığı bir emülatör uygulaması var mı? Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? İçeriğimizi besleyecek yorumlarınızı bekliyoruz.

