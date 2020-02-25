VPN kullanan Android kullanıcılarının başını ağrıtabilecek bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar, Google Play Store'daki en popüler 10 ücretsiz VPN uygulamasında önemli güvenlik açıkları keşfetti. Bu uygulamaların silinmesi yönünde çağrı yapıldı.

Google’ın mobil cihazlar için geliştirdiği Android işletim sisteminde yer alan Google Play Store’daki bazı uygulamaların Android kullanıcılarına zarar verebileceği ortaya çıktı.

VPNPro’dan araştırmacılar, Google Play Store'da bulunan ve SuperVPN Free VPN Client’ın de dâhil olduğu en popüler 10 ücretsiz VPN uygulamasında önemli güvenlik açıkları keşfettiklerini duyurdu.

Android'de VPN tehlikesi:

İşin daha da endişe verici boyutu, uygulamaların hâlihazırda 100 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilmiş olması. VPNPro’dan Jan Youngren isimli bir araştırmacı, bulgulara ilişkin blog yazısında “Analizlerimiz gösteriyor ki bu uygulama, 'man-in-the-middle saldırısı' olarak adlandırılan ve saldırganın birbiri ile doğrudan iletişim kuran iki taraf arasındaki iletişimi gizlice ilettiği veya değiştirdiği saldırı türü anlamına gelen tehlikeli yönteme kapı aralıyor” ifadelerini kullandı.

Youngren ayrıca söz konusu güvenlik açıklarının bilgisayar korsanlarının kullanıcı ve VPN sağlayıcısı arasındaki iletişimini kolayca önlemesine olanak sağlayacağına dikkati çekti. Bu da bilgisayar korsanlarının kullanıcının yaptığı her şeyi görmesi demek.

'Sanal Özel Ağ' anlamına gelen VPN’in, çevrimiçi faaliyetlerinizi gizli tutması bekleniyor ancak SuperVPN Free VPN Client uygulaması, bunun tam tersini yapıyor. Jan Youngren yaşananlarla ilgili “Bu VPN uygulaması, ekstra gizlilik ve güvenlik arayanlar insanların daha az gizlilik ve güvenliğe sahip olmasına neden oluyor” dedi.

Araştırmacılara göre uygulamaya sahip olmanın sonuçları 'oldukça korkunç' olabilir. Öyle ki şu anda dünya genelinde 105 milyondan fazla insanın kredi kartı bilgilerinin çalınmış olabileceği, özel fotoğrafları ve videolarının çevrimiçi ortamda satılmış olabileceğinden bahsediliyor.

Youngren, “Bu tehlikeli VPN’lerden indirdiyseniz onları hemen silmelisiniz” uyarısı yaptı. Veriler, 10 VPN uygulamasında benzer güvenlik açıklarının bulunduğunu gösteriyor.

İşte güvenlik açığı tespit edilen VPN uygulamaları: