Mozilla, bir süre önce eklenti olarak sunduğu VPN hizmetini uygulama haline getirdi. "Firefox Private Network" olarak isimlendirilen bu uygulama, şu an için Android ve Windows platformlarında kullanılabiliyor. Şimdilik sadece ABD'li tüketicilerin kullanabildiği hizmet, ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Mozilla, internet sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi. Her ne kadar kullanıcıların çok büyük bir bölümü, Google tarafından piyasaya sürülen Chrome'u kullanıyor olsalar da Mozilla tarafından piyasaya sürülen Firefox'un kullanıcı sayısı da azımsanacak seviyelerde değil. Şimdiyse Mozilla, kullanıcıların gizli internet erişimlerine önemli anlamda yardımcı olacak yeni bir hizmet geliştirdi.

Mozilla'nın yeni hizmeti, "Firefox Private Network: VPN" olarak isimlendirilen yeni bir VPN hizmeti. Kullanıcılar, şu an için beta sürümde olan bu hizmete sadece ABD'de erişebiliyorlar. Ancak Mozilla ekibi, yeni hizmetlerinin çok kısa bir süre sonra diğer ülkelerde de kullanılabileceğini açıkladılar.

Firefox Private Network, bundan aylar önce kullanıcıların hizmetine bir eklenti olarak sunulmuştu. Mozilla ekibi şimdiyse, yeni VPN hizmetini ayrı bir uygulama haline getirdi. Bu uygulama, şu an için sadece Android ve Windows platformunda kullanılabiliyor. Ancak hizmetin kısa süre içinde iOS ve macOS için de yayınlanması bekleniyor.

Mozilla'nın yeni VPN hizmetini kullanabilmek için bir davetiye kodunuzun olması gerekiyor. Bu davetiye kodunu alabilmek içinse 4.99 dolar (yaklaşık 30 TL) ödeme yapılması ve bu ödemenin aylık olarak yenilenmesi gerekiyor. Yani Mozilla, VPN hizmetini Opera ya da benzerleri gibi ücretsiz sunmuyor. Yine de Mozilla, VPN hizmetine üye olanlara 30 gün içinde para iadesi vadederek hizmetine ne denli güvendiğini göstermiş oluyor.

Mozilla tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni VPN hizmeti, benzerlerinden farklı bir protokol kullanıyor. "Wireguard" olarak isimlendirilen bu protokolün, diğer VPN servislerinde kullanılan protokollere göre hem daha hızlı hem de daha güvenli olduğu ifade ediliyor. Mozilla ayrıca, yeni VPN hizmetinin 5 cihaza kadar kullanılabildiğini ve 30'dan fazla ülkedeki sunuculara erişebileceğinizi belirtiyor.

Mozilla'nın VPN servisinin belki de en etkileyici özelliği, hiçbir kullanıcı verisini kaydetmiyor oluşu. Kullanıcıların, internet güvenliklerini ne kadar önemsediğini bilen Mozilla, kullanıcılara ait hiçbir veriyi kaydetmeyeceğini açıkça taahhüt ediyor.