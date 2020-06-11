Android Cihazlarda Soruna Neden Olan Fotoğrafın Hikayesi

Geçen hafta bazı Android cihazların kilit ekranı duvar kağıdı olarak belirlendiğinde, cihazların yeniden başlatma döngüsüne girmesine neden olan bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Android cihaz kullanıcıları için büyük bir soruna sebep olan fotoğrafı çeken fotoğrafçı, fotoğrafın hikayesini anlattı.

Geçtiğimiz hafta bir fotoğrafın, bazı Android cihazların kilit ekranı duvar kağıdı olarak belirlendiğinde cihazı sonsuz yeniden başlatma döngüsüne soktuğunu haberleştirmiştik. Fotoğrafı çeken amatör fotoğrafçı, fotoğrafın arkasındaki hikayeyi anlattı.

Android cihazları sonsuz döngüye sokan fotoğrafı, ABD’nin San Diego şehrinde yaşayan bilim insanı ve amatör fotoğrafçı Gaurav Agrawal çekti. Agrawal, olay olan fotoğrafı Ağustos 2019’da, Glacier Ulusal Parkı’ndaki St. Mary Gölü’nde çektiğini belirtiyor. Amatör fotoğrafçı, fotoğrafı çektikten sonra Lightroom’la fotoğrafın üzerinde küçük düzenlemeler yaptı ve fotoğrafı Flickr’da paylaştı.

Bazı Android cihazlarda sonsuz döngüye neden olan fotoğraf

Flickr’da 10.000 takipçisi olan Agrawal fotoğrafı platformda paylaştıktan sonra fotoğraf, çok sayıda insan tarafından indirildi. Fotoğrafı indiren insanların bir kısmı, beğendikleri için fotoğrafı telefonun kilit ekranı duvar kağıdı olarak da kullandı. Ancak bu iyi bir fikir değildi çünkü fotoğrafı kilit ekranı duvar kağıdı haline getiren kişilerden bazılarının telefonları sonsuz bir döngüye giriyordu.

Android cihazlarda döngüye sebep olan şey, fotoğrafın renk modeliydi

Fotoğrafı çeken amatör fotoğrafçı Gaurav Agrawal

Fotoğrafın ortaya çıkardığı sorun, daha öncede anlattığımız gibi fotoğrafın renk modundan kaynaklanıyor. Agrawal, fotoğrafları düzenlemek için Lightroom’u kullandıktan sonra Lightroom’un dışa aktarma seçeneklerinde yer alan 3 renk modundan biri olan RGB renk modunu seçti. Android cihazlarda sonsuz döngü sorununa neden olan da bu seçimdi. Çünkü bazı Android cihazlar RGB renk modunu desteklemiyor. Desteklenmeyen renk modundaki fotoğraf ise cihazın döngüye girmesine neden oluyor.

Amatör fotoğrafçı Gaurav Agrawal, fotoğrafın Android cihazlarda böyle bir soruna sebep olacağını bilmiyordu, çünkü fotoğrafı duvar kağıdı olarak hiç denememişti. Agrawal, “Renk modunun bunu yapacağını bilmiyordum. Bir iPhone’um var ve duvar kağıdım her zaman eşimin fotoğrafı” dedi. (Hanımcılık kazanacak.)

Fotoğrafı yayınladığında viral olabileceğini tahmin ettiğini belirten Agrawal, yaşanan sorun için üzgün olduğunu söyledi. Birçok insanın sorun yaşamasına neden olan fotoğrafın arkasında isim olan Agrawal, bundan sonra farklı bir format kullanacağının garantisini veriyor.