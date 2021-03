Oyunculuğu ve güzelliğiyle olduğu kadar Brad Pitt ile olan evliliği ile de uzun bir süre dünya basınının ilgisini çeken Angelina Jolie, uzun oyunculuk kariyeri boyunca birçok kaliteli filme imza attı. Bu içeriğimizde, Hollywood’un güzellik ikonu hâline gelen Angelina Jolie’nin IMDb puanlarına göre en iyi filmlerini sıralıyor ve bu filmlere yakından bakıyoruz.

Küçüklüğünden itibaren, babası ünlü oyuncu Jon Voight sayesinde Hollywood dünyasının içinde bulunan Angelina Jolie, kısa zamanda güzelliği ve oyunculuk yeteneği ile Hollywood sinemasının vazgeçilmez isimlerinden biri hâline gelmişti. Oyunculuk kariyerine Meat Loaf, Lenny Kravitz gibi müzisyenlerin kliplerinde yer alarak başlayan Angelina Jolie; 1997’de oynadığı mini televizyon serisi George Wallace’da Cornelia Wallace rolüyle Altın Küre kazanarak büyük bir kariyer sıçraması yaşadı.

Bu noktadan sonra Angelina Jolie, Hollywood sinemasının aranan simaları arasında yerini almayı başardı. Tiyatro geçmişi de bulunan Angelina Jolie, klasik Hollywood filmlerinin yanı sıra ilginç ve sıradışı filmlerde de rol almayı seven bir oyuncu. Hazırsanız hep beraber, bir dönemin güzellik ikonu olan Angelina Jolie’nin IMDb puanlarına göre en iyi filmlerine yakından bir göz atalım.

IMDb puanlarına göre en iyi Angelina Jolie filmleri:

Changeling (Sahtekâr)

Girl, Interrupted (Aklım Karıştı)

Maleficent (Malefiz)

Playing by Heart

Wanted

The Bone Collector (Kemik Koleksiyoncusu)

The Good Shepherd (Kirli Sırlar)

A Mighty Heart (Güçlü Bir Yürek)

Gone in Sixty Seconds (60 Saniye)

Mr. & Mrs. Smith (Bay ve Bayan Smith)

Vizyon: 2005

Tür: Aksiyon, Suç, Komedi

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Angelina Jolie, Brad Pitt, Adam Brody

IMDb puanı: 6,5

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in belki de ülkemizde en çok tanınan ve sevilen filmi olan Mr. & Mrs. Smith, John ve Jane isimli gayet “sıradan” bir hayat yaşayan çiftin hikâyesini anlatıyor. Sözde sıradan hayat yaşayan bu çiftin ise birbirlerinden sakladıkları ortak bir sır bulunuyor. Aslında hiç de göründükleri gibi olmayan John ve Jane, kontratçılarından birbirlerini öldürme görevi aldıklarında 6 yıl boyunca aslında birbirlerini hiç tanımadıklarını fark ederler.

Hızlı ve Öfkeli'deki adrenalini arayanlar için Gone in Sixty Seconds (60 Saniye)

Vizyon: 2000

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: Dominic Sena

Oyuncular: Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi

IMDb puanı: 6,5

İçerisinde şahane arabalar ve yüksek aksiyon barındıran Gone in Sixty Seconds, birçok sahnesiyle Hızlı ve Öfkeli atmosferini yaşatıyor. Eski bir araba hırsızı olan Randall “Memphis” Raines, kardeşinin hayatını kurtarmak için 48 saatte birçok klasik ve spor arabayı çalmak zorunda kalır. Bu zorlu görevi tek başına başaramayacağını anlayan Memphis eski ekibini toplar. Nefes kesici arabaların ve aynı güzellikte Angelina Jolie’nin bulunduğu bu film, özellikle eski Hızlı ve Öfkeli tarzı film arayanlara ilaç gibi gelecektir.

Pakistan'da bir gazetecinin ölümü ardından yaşananları anlatan gerçek hikaye: A Mighty Heart (Güçlü Bir Yürek)

Vizyon: 2007

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Yönetmen: Michael Winterbottom

Oyuncular: Angelina Jolie, Dan Futterman, Archie Panjabi

IMDb puanı: 6,6

Angelina Jolie’nin ilginç rollerde oynamayı sevdiğini söylemiştik. Bu yürek burkan dram, biyografi filminde Jolie, gerçek bir kişi olan gazeteci Mariane Pearl’ü canlandırıyor. Mariane Pearl tarafından rolü oynaması için bizzat seçilen Angelina Jolie, A Mighty Heart’taki performansı ile eleştirmenlerden tam not aldı. Yaşanmış üzücü hikâyeden bizzat uyarlanan filmde, bir Wall Street muhabiri olan Daniel Pearl, Pakistan’da görev yaparken teröristler tarafından kaçırılıp öldürülüyor. Yine gazeteci olan Daniel’in eşi Mariane Pearl ise eşinin ölümünün ardında yatan gerçekleri ortaya çıkarmak için Pakistan’a gidiyor.

Şahane bir kadroya sahip olan asla eskimeyecek yapımlardan: The Good Shepherd (Kirli Sırlar)

Vizyon: 2006

Tür: Dram, Tarih, Gerilim

Yönetmen: Robert De Niro

Oyuncular: Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro

IMDb puanı: 6,7

Casus ve suç temalı filmlerin vazgeçilmez isimleri, Robert De Niro’nun yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği The Good Shepherd filminde bir araya geliyor. Bizleri İkinci Dünya Savaşı ve ardından Soğuk Savaş dönemindeki CIA Strateji Servis Ofisi’ne götüren The Good Shepherd’ın senaryosunu da Forrest Gump, Departed gibi filmlerin senaristliğini yapmış Eric Roth yazıyor.

Eşsiz bir seri katil kovalamacası: The Bone Collector (Kemik Koleksiyoncusu)

Vizyon: 1999

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmen: Phillip Noyce

Oyuncular: Denzel Washington, Angelina Jolie, Queen Latifah

IMDb puanı: 6,7

Jeffery Deaver’ın aynı isimli kitabından uyarlanan ve yine ülkemizde epey bir popüler olan Angelina Jolie filmi The Bone Collector, bizleri tüyler ürpertici ve gerilimi yüksek bir seri katil hikâyesinin tam ortasına bırakıyor. Geçirdiği kaza sonucu felç olan cinayet masası dedektifinin olağanüstü zekâsına ve cinayet çözme azmine tanık olduğumuz filmde, Angelina Jolie de enfes yardımcı başrol performansı sergiliyor.

İkonikleşen aksiyon filmlerinden: Wanted

Vizyon: 2008

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: Timur Bekmambetov

Oyuncular: Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman

IMDb puanı: 6,7

Hayatında pek de bir şey başaramamış ve başarısızlıktan sıkılmış olan Wesley, babasının ünlü ve başarılı bir kiralık katil olduğunu öğrendikten sonra hayatının bir daha eskisi gibi olmayacağını fark ediyor. Babası gibi doğaüstü insan öldürme yeteneklerine sahip olan Wes, bir suikastçı olma yolunda Fox ve Sloan ikilisinden yardım almaya başlıyor. DC Comics’in aynı isimli çizgi romanından uyarlanan Wanted, Hollywood sinemasında bayıldığımız atmosferi yaratan Red One kamerasıyla çekilen ilk film olma ünvanını da taşıyor.

Birbirini daha önce hiç görmeyen 11 insanın yolları kesişirse ne olur? Playing by Heart (Çapraz Hayatlar)

Vizyon: 1998

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Willard Carroll

Oyuncular: Gillian Anderson, Sean Connery, Angelina Jolie

IMDb puanı: 7,0

Angelina Jolie’nin güzelliğiyle ve oyunculuk yeteneğiyle parladığı erken dönem filmlerinden olan Playing by Heart, efsane oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. New York’ta birbirleriyle tanışmayan fakat bir nevi kelebek etkisiyle birbirlerinin hayatlarına etkide bulunan 11 kişinin hikâyesini izlediğimiz bu filmde, her sınıftan ve statüden insanın tanışmasalar bile aslında insan hayatlarının ne kadar içe içe olduğu gözler önüne seriliyor.

2010'lu yılların en iyi animasyon filmlerinden: Maleficent (Malefiz)

Vizyon: 2014

Tür: Aksiyon, Macera, Aile

Yönetmen: Robert Stromberg

Oyuncular: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley

IMDb puanı: 7,0

Ünlü Uyuyan Güzel folklor masalının, masalda bulunan kötü peri Malefiz’in gözünden yeniden yazılmış versiyonu olan bu filmde Angelina Jolie, “böyle kötü peri mi olur?” dedirtecek şekilde karşımıza çıkıyor. Asıl kötünün Malefiz yerine Uyuyan Güzel’in baş kahramanı Prenses Aurora’nın babası Kral Stefan olduğu bu filmde, Uyuyan Güzel’den çok Malefiz’in başına gelen kötülükleri izliyoruz.

Akıl hastanesine kapatılan bir insanın gerçek hikayesi: Girl, Interrupted (Aklım Karıştı)

Vizyon: 1999

Tür: Biyografi, Dram

Yönetmen: Robert Stromberg

Oyuncular: Angelina Jolie, Winona Ryder, Clea DuVall

IMDb puanı: 7,3

Angelina Jolie’nin yıldızını parlatan ve o ikonik güzelliğini sergilediği filmlerin başında gelen Girl, Interrupted, oldukça dram yüklü yaşanmış bir hikâyeyi konu alıyor. Aslında kendi inkar etse de aşırı Aspirin dozajı sonucunda intihar girişimi tanısıyla akıl hastanesine kapatılan Susanna Kayser’in hikâyesine tanık olduğumuz bu film, Susanna Kayser’in akıl hastanesinde 1 yıldan fazla kaldıktan sonra yazdığı aynı isimli romanından uyarlanıyor. Angelina Jolie ise Susanna Kayser’in akıl hastanesinde tanıştığı aşırı havalı ve sosyopat Lisa Rowe karakterini canlandırıyor.

En İyi Film Oscar'ına adat olan suç filmi: Changeling (Sahtekâr)

Vizyon: 2008

Tür: Biyografi, Dram, Suç

Yönetmen: Clint Eastwood

Oyuncular: Angelina Jolie, Colm Feore, Amy Ryan

IMDb puanı: 7,7

Clint Eastwood’un yönettiği ve Angelina Jolie’nin hakkını verdiği Changeling, listemizde bulunan bir diğer biyografi filmi. Oscar adayı olan Changeling’de, gerçekten yaşanmış sıradışı bir “sahtekârlık” hikâyesini izliyoruz. 1928 yılında Los Angeles’ta Christine Collins isimli bir kadın telefon operatörü olarak çalışmaktadır. Christine akşam işten varoş mahallelerin birinde bulunan evine döndüğünde oğlu Walter’ın kayıp olduğunu görür. Aylar süren aramalar sonucunda itibarını kurtarmak isteyen polis teşkilatı, Christine’e Walter’a benzeyen bir çocuğu getirirler ve bu çocuğun oğlu olduğunu iddia ederler.

Bonus: Lara Croft: Tomb Raider

Vizyon: 2001

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: Simon West

Oyuncular: Angelina Jolie, Jon Voight, Daniel Craig

IMDb puanı: 5,8

Her ne kadar IMDb puanları bakımından pek de iç açıcı olmasa da Lara Croft: Tomb Raider; özellikle çocukluğumuz veya gençliğimizde bizlere çok güzel duygular yaşatan bir Angelina Jolie filmi. Eleştirmenler tarafından beğenilmese de Angeline Jolie hâlâ birçoğumuzun kalbinde asıl Lara Croft olarak yatar. 2000’li yılların başındaki sinema teknolojileri düşünüldüğünde aslında ortaya hiç de fena olmayan bir iş koyan Lara Croft: Tomb Raider, Angelina Jolie’yi ülkemizde popüler hâle getiren filmlerin de başında geliyor.

IMDb puanlarına göre sıraladığımız Angeline Jolie filmlerine yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Son dönemlerde yaşadığı sorunları yavaş yavaş geride bırakan Angelina Jolie, daha önümüzdeki dönemde birçok yapımda boy gösterecek gibi duruyor. Sizler de en beğendiğiniz Angeline Jolie filmlerini bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.