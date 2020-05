Asla Çıkmayacak Wanted 2 Filmi, Çıksaydı Nasıl Olacaktı?

Wanted filmi vizyona girdiğinden beri tüm sevenleri bir devam filmi bekliyor. Peki Wanted 2, geçen 12 yıla rağmen neden çekilemedi, çekilseydi nasıl olacaktı? Bu soruların cevaplarını gelin birlikte inceleyelim.

Başrollerde James McAvoy, Angelina Jolie ve Morgan Freeman’nın yer aldığı “Wanted” vizyona girdiği 2008 yılında; senaryosuyla, aksiyon sahneleriyle ve bildiğimiz dünyada geçmesine rağmen fizik kurallarını altüst eden efektleriyle büyük ilgi görmüştü. Mark Miller’ın aynı adı taşıyan çizgi dizisinden beyazperdeye uyarlanan ve hatırı sayılır bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanan film, gişede de dünya çapında 341,8 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir başarıya imza atmıştı.

Bu başarının ardından devam filminin gelmesine hem Hollywood’da hem de dünyada kesin gözüyle bakılıyordu ve izleyiciler de bunu sabırsızlıkla bekliyordu. Öyle ki 2009’da filmin yönetmeni Timur Bekmambetov'un Wanted 2 için hazırlıklara başladıklarını açıklaması büyük heyecan yaratmıştı. Bu durum herkesin merak ettiği şu soruları gündeme getirdi: Ne zaman? Oyuncular kimler olacak?

Sonrasında geçen 12 seneye rağmen filmin gelmemesi büyük hayal kırıklığı ile birlikte kafalarda merak edilen sorulara da neden oldu: Wanted 2 nasıl olacaktı neden olmadı?

Wanted 2 nasıl olacaktı?

Wanted filminde; onu terk eden babasının “Kardeşlik” adındaki gizli bir suikastçı örgütünün en iyi üyelerinden olduğunu öğrenen, stres sorunlarıyla boğuşan Wesley’ye hayat veren James McAvoy birliğe dahil olmuştu.

Angelina Jolie ise öldürülen babasının intikamını almak için yola çıkan Wesley’ye hocalık yapan Fox Karakterini canlandırıyordu. Örgütün başı Sloan’un emirlerini yerine getiren Wesley, Sloan’un çıkarları doğrultusunda Kader çarkını manipüle edip birliği amacından saptırdığını ve kendisinin babasına karşı kurulan kumpasın bir parçası olduğunu anladığında ise bütün gerçekleri açığa çıkartmış ve Fox’un da yardımıyla tüm birliği yok etmişti.

Wanted 2'de ise Wesley’nin sonrasında devam eden suikastçı yaşantısının ele alınması bekleniyordu. Öyle ki 12 senedir bitmeyen bu söylentiler, hâlâ dönem dönem tekrar gündeme geliyor.

Senaryo bir türlü yazılamadı

Yapımcılar ne zaman yayınlanacağı merak edilen yeni filmin hikayesinde ilk filmdeki gibi bir yanlış yönlendirmeye dayalı intikam arayışı olmasını istiyorlardı. Karakterlerini korumayı ve sürdürmeyi gerçekten çok isteseler de proje “pre-production” yani üretim aşamasından öteye gidemedi. Özellikle 2008-09’da yapım şirketi yeni film için gerçekten çok istekliydi, bir çok yazar ve senaristle çalıştı. Yeni filmin oyuncuları ve hikayesi üzerine çalışmalar yapıldı. Hatta bir süre sonra olası bir Wanted 2 filminde Angelina Jolie geri dönüşe sıcak baktığını söyledi ve olaylar iyice karıştı.

İlk olarak Mark Miller filmin hemen ardından yapımcılarla Wanted 2 nin hikayesi üzerine çalıştı. “Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious)” serisinin senaristi Chris Morgan ile anlaşıldı. Proje ilerlemeyince, sonunda Morgan yerini, “G.I. Joe: Ever Vigilant” filminden tanıdığımız senarist Evan Spiliotopoulos’a bıraktı. Ancak bir süre anlaşıldı ki sorun senaristlerde değil projenin konseptindeydi. Bunun üzerine Wanted 2 projesi askıya alındı.

Bir kaç yıl sonra yapımcılar tekrar projeyi gündemine aldı ve Derek Hass ve Michael Brandt’le anlaşıp yeni bir konsept geliştirdi. Bu versiyonda Wesley’ye eşlik eden yeni bir kadın başrol vardı. Fakat bu çalışma da çok ilerleyemeden durdu. Üzerine bu kadar süre ve farklı fikirlerle çalışılmış olmasına rağmen Wanted 2 yapımcıların devam filminin ne yöne gideceğini, hikayenin ve şirketin vizyonunu kararlaştıramamasından dolayı gelişen sinema dünyasının gerisinde kaldı. Sonuç olarak proje yine rafa kaldırıldı.

Wanted 2 neden gerçek olmadı?

Aslında Wanted’ın yayınlandığı 2008’den sonra sinema dünyası büyük bir değişim yaşadı. Aynı yıl Marvel’ın Sinematik Evreni başlangıç yaptı ve Christopher Nolan'ın başyapıtı Batman Kara Şövalye vizyona girdi. Sonrasında senaryo yazım sürecinin uzamasıyla Wanted 2 beyaz perdede çok gecikti. Bu sürede D.C. de kendi süper kahraman evrenini sinemaya taşıma çalışmalarına başladı.

Sonrasında gittikçe gelişen Marvel ve D.C. evrenlerinin, çizgi roman uyarlaması süper kahraman filmleriyle pazarın büyük çoğunluğunu domine etmesi ve geri kalan şirketlerin çok az pay kazanabilmesi sonucunda, birçok şirket bu pazarı çok riskli ve pahalı bulmaya başladı.

Çünkü bu pazarda rekabet için gereken teknolojik altyapı çekim teknikleri vs. çok çok büyük bütçeler gerektirirken bir de işin lisanslı ürün tarafı var. Çünkü Marvel ve D.C.’nin lisanslı ürünlerle yarattığı eski sistemin daha da güçlü yeni sürümü, pazarda hakimdi: İzle, tüket ve daha çok tüket.

Marvel ve D.C.'ye Karşı Wanted 2

Wanted 2 Marvel ve D.C. filmlerindeki karakterlerin lisanslı ürünlerinin (oyuncak, dergi, kıyafet vs.) olduğu bir pazarda da yer kazanması gerekiyordu. Çünkü ilk filmin bütçesi olan 75 milyon dolar ve bir devam filmi genelde ilk filmin 2-3 katı bütçeyle çekilir. Bunun sebeplerinden biri tabii ki daha iyi bir film yapmak arzusu. Diğer bir sebep ise devam filmleri için oyuncuların, stüdyoların vs. daha çok ücret talep etmesi.

Wanted 2 içinse çok daha fazla harcayıp bir devam filmi çekmek, bu yatırımdan çok daha fazla kazanmayı gerektiriyor. Bu da gişe gelirinin yanı sıra lisanslı ürün satışları gibi franchising (telif bedelleri) gelirlerini de mecburi kılıyor.

Ancak Marvel ve D.C.’nin hikayeleri için beslenebileceği çizgi roman geçmişine dayanan yüzlerce karakterin yarattığı zenginlik ne yazık ki Wanted'da yoktu. Üstelik James McAvoy canlandırdığı Wesley dışında tüm karakterleri ilk filmde ölmüştü. Böylece ilk filmdeki oyuncular da tamamen konu dışı kalmış oldu.

Peki Wanted 2 için hâlâ umut var mı?

Bu durumlar karşısında uzun süre pre-production (üretim aşaması) aşamasında sıkışan Wanted 2 en azından hâlâ rafa kaldırılmış şekilde durmaktadır. Ancak sinema dünyasına özellikle Hollywood’a baktığımızda, yapım şirketleri ve stüdyolar buldukları bir madeni sömürmeyi sıkça tercih etmektedir. Örneğin; Warner Bros. Kara Şövalye serisi bitince DC’nin Justice League (Adalet Ligi) sersine başlarken Joker karakterinin kendine yarattığı kitleye hitap edecek ayrı bir film çekerek ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Marvel’ın Agents of Shield dizisi gibi çeşitli platformlarda gösterilen DC ve Marvel evreni kahramanlarına dair birçok dizi, süper kahramanları takip eden kitleler aracılığıyla yapım şirketlerine milyon dolarlar kazandırmaya devam etti.

Peki zaten kitlesi oluşmuş bir hikayeniz varsa ve hikayenizi birkaç rötuşla düzeltme ya da zenginleştirme ihtimaliniz varsa, neden olmasın? Wanted’ın çizgi dizisini yazan ve hikayenin yaratıcısı olan Mark Millar'ın Kick-Ass ve Kingsman: Gizli Servis çizgi romanlarının beyaz perdede büyük beğeni kazandığını, ayrıca Marvel’ın The Ultimates, Civil War (Sivil Savaş), Ultimate Fantastic Four (Fantastik Dörtlü)gibi çizgi romanlarında son olarak da DC’nin Superman: Red Son adlı çizgi romanın da imzası olduğunu unutmamak lazım. Bu açıdan Wanted 2 çekilmeyecek gibi gözükse de her an yapımcılar başlıyoruz diyerek projeyi başlatabilir. Ne zaman olur bilinmez. Son filmi 2003’te yayınlanan Matrix üçlemesinin 4. filmi Covid-19 salgınından dolayı gecikecek olsa da 2021’de vizyona gireceği açıklandı. Yani… Wanted 2 neden olmasın?