Animal Crossing'te Olmayan Ağaçlar Kara Borsada Satılıyor

Nintendo Switch platformu için 20 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Animal Crossing: New Horizons’ta hackerlar oyunda yer almayan bir ağacı satmaya başladı. Sosyal medyada bir hayli popüler hâle gelen bu ağaçlar Discord’da kara borsada satılıyor.

Animal Crossing: New Horizons’ın mod ekranı bir süredir kullanımda bulunuyor ve hacklenmiş Nintendo Switch konsoluna sahip olan kullanıcıların tarantula yiyebilmek gibi tonlarca şey yapabilmesine izin veriyor.

Tabii ki hackerlar bu konuya da el attı ve ağaçlarda değişiklik yaparak ağaçların meyve olarak yıldız parçası filizleniyormuş gibi görünmesini sağladı ancak bu ağaçlarını satın alanlara göre bunlar, meyve veren ağaçların aksine tamamen dekorasyon amaçlı. Yani bir kere ağaçları salladığınızda filizleri yeniden büyümüyor.

'Hacklenmiş ağaçlar'

"Benim adamın güncellenmiş girişi"

Yukarıdaki paylaşımda da görebileceğiniz üzere oyunun kalp kristalli ağaçları bulunuyor. Plygon’da yer alan habere göre içerisinde minik ağaçlar büyüyen ağaçlar da var ancak oldukça etkileyici görüntüleri sebebiyle yıldız filizleri, en popüler hacklenmiş ağaç türü olarak karşımıza çıkıyor.

Bu ağaçları alabilmenin en bilinen ve yaygın yoluysa Discord’daki kara borsalar. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden kendi hesaplarını takip edip yaptıkları paylaşımları paylaşan kullanıcılara bu ağaçlardan vereceğini iddia eden kullanıcılar da bulunuyor ancak bunların dolandırıcı olma ihtimali oldukça yüksek.

Bu ağaçların fiyatlarıysa kaynağına göre değişiklik gösteriyor. Yukarıdaki paylaşımı yapan 'peachyisle' isimli kullanıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu ağaçların 200 ila 400 Nook Miles Ticket arasında satıldığını ifade ediyor. Tabii bu durumdan faydalanıp ağaçları gerçek paraya satanlar da bulunuyor. Bu kişiler, ağaçları 1 dolardan satışa sunuyor ve ağaçların fiyatı giderek artıyor.

Bu hacklenmiş ağaçlarla ilgili çeşitli yanlış bilgiler de bulunuyor. Bazıları bu ağaçların oyunu bozacağını iddia ediyor ancak şu an için bu ağaçlardan satın alanların böyle bir şikâyette bulunduğuna dair bilgi yok. Nintendo’nun daha sonra yayınlayacağı yamalarla bunları sıfırlayıp sıfırlamayacağıysa henüz bilinmiyor.