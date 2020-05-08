Koronavirüsten Ölen Gence Animal Crossing'de Cenaze Töreni

ABD'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 23 yaşındaki bir gence, ailesi ve arkadaşları tarafından Animal Crossing: New Horizons oyununda cenaze töreni düzenlendi. Genç, yakın çevresinde oyunlara olan merakıyla tanınıyordu.

Koronavirüs salgını, dünya genelinde 270 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu ve ABD, şu anda salgından en çok etkilenen ülke konumunda. Koronavirüsün aşırı bulaşıcı olması nedeniyle yüz yüze cenaze hizmetlerini engellendi. Ülkede karantina uygulamaları devam ederken, hayatını kaybedenler için herhangi bir cenaze töreni düzenlenemiyor.

ABD'nin New York eyaletinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Branden Perez için Nintendo'nun popüler video oyunu Animal Crossing: New Horizons da ailesi ve arkadaşları tarafından sanal bir cenaze töreni düzenlendi. 23 yaşındaki genç, çevresinde oyunlara olan merakıyla biliniyordu.

Kalp rahatsızlığı olan Branden, koronavirüse yakalandıktan sonra ateşlenerek hastaneye kaldırıldı. Sonunda açık kalp ameliyatı geçirdi ve doktorların müdahelesiyle ilk başta hayata dönse de hastalıktan kurtarılamadı. Aile, Branden için gerçek hayatta küçük bir cenaze töreni düzenlense de oğullarına veda edemeden ayrılmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Branden Perez'in 36 yaşındaki kuzeni Pricsilla Perez, "Branden oyunları çok seviyordu, bu yüzden bu tür bir tören onun için mükemmeldi. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel şeydi. Kuzenimin Animal Crossing'de üzerine inşa ettiği kasabaya giderek çiçek bırakabildik. Orası her zaman onunla birlikte olabileceğimiz bir yer" dedi.

Adanın şifre korumalı olduğunu belirten Pricsilla Perez, Branden'i (sağda) istedikleri zaman ziyaret edebileceklerini söylüyor. Nintendo Switch platformuna özel yeni Animal Crossing oyunu, 20 Mart'ta piyasaya sürüldüğünden bu yana dünya çapında bir fenomen haline geldi. İnsanlar, kimi zaman salgının stresinden kaçmak için, kimi zaman ise bu tarz fikirler için oyunu oynuyor. Nintendo, Animal Crossing: New Horizons'ın piyasaya sürüldüğü ilk 12 günde 11.77 milyon kopya sattığını ve satışların ilk altı haftada 13.4 milyona ulaştığını belirtti.