Son zamanlarda genç neslin bir hayli ilgisini çeken anime ve manga serileri, dünya çapında büyük popülerliğe sahip. Önceden izlenen çizgi filmlerin, yerini animelere bıraktığını söylemek yanlış olmaz. Büyük stüdyoların da ilgisini çeken bu seriler, yavaş yavaş yerlerini live-action (canlı aksiyon) uyarlamalarına bırakıyor. İçlerinde en popüler animelerin de bulunduğu uyarlamalar anime severlerin ilgisini çekiyor.

Normal serilerin yanı sıra artık live-action'ların da popüler olduğu anime sektöründe, hayranlar kendi favori animelerinin ne zaman yapılacağı konusunda merak içerisinde. Sektöre yenilik getiren bu uyarlamalar, kendi kitlelerinin yanında artık animelere ilgisi olmayan kişilerin bile dikkatini çekmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde Netflix'te One Piece'in uyarlaması yayınlanmışken sizlere başka hangi anime uyarlamalarının geleceğini ve çoktan gelmiş olduğunu hatırlatmak istedik. Sizler için derlediğimiz bu yazıda belki de çıktığından bile haberiniz olmadığı uyarlamalar mevcut.

Hokage’liği kovalayan Dokuz Kuyruklu bir Tilki: Naruto

Shonen kategorisinin en büyük üçlüsünden biri olan Naruto, Lionsgate şirketi tarafından önümüzdeki yıllarda çıkması planlanan live-action filmini duyurdu. Senaryosunu, önceden Netflix’in ünlü dizisi The Witcher'ın senaristliğini yapmış Tasha Huo üstlenecek.

Bu haberi bazı hayranlar heyecanla karşılasa da belirli bir kesim ise senaristten oldukça rahatsız olmuş durumda. Bu yapımın şu an herhangi bir resmî fragmanı bulunmuyor. Umarız ki One Piece'in uyarlaması gibi çok başarılı bir iş ortaya çıkar.

Bir hayran, aşağıdaki gönderisinde, filmin senaristliğini Tasha Huo'nun üstlenmesi üzerine şöyle yazmış: "Netflix'in The Witcher dizisinin senaristliğini yapmış kadın...asıl hikâye​yi umursamayıp, karakterlere patronluk taslayan ve Hanry Cavill'i diziden ayrılmaya zorlayan kadın..." Bu gibi birçok gönderinin bulunduğu X (Twitter)'te senariste yönelik tepkiler büyüyor.

Korsanlar kralı olma yolunda: One Piece

Efsane shonen üçlüsünden biri olan One Piece, live-action yapımını Tomorrow Stüdyoları ve Netflix’in üstlenerek geçtiğimiz günlerde Netflix’te yayınlanmıştı. Konusuna kısaca değinirsek: Şeytan meyvesi yiyerek olağanüstü güçler kazanan Monkey D. Luffy adlı ana karakterimizin, Korsanlar Kralı olma yolunda ilerleyen hikâyesi anlatılıyor. Hayranlarından, hikâyeye sadık kalması konusunda büyük övgüler toplayan live-action, oldukça başarılı olmuşa benziyor.

Bir hayran, aşağıdaki gönderisinde uyarlama hakkında "One Piece live-action uyarlamasında Sanji ve Zeff'in veda sahnesi kaç kez izlersem izleyeyim beni ağlatıyor. Gerçek yürek burkan duygularla kusursuz bir oyunculuk ve harika bir müzik. Sinemanın zirvesi. #OPLA (One Piece Live Action) çok çok iyi, düşünmeden duramıyorum" sözlerini kullanmış. İzlemek isteyenler için, bu uyarlama Netflix'te mevcut.

Efsane shonen üçlüsünün son serisi: Bleach

Dünya çapında pek duyulmasa da Bleach’in de 20 Temmuz 2018’de yayınlanmış bir live-action filmi bulunuyor. Aksiyon, macera ve fantastik kategorilerini içinde bulunduran bu yapım, aslında birçok kişiden olumlu eleştiriler almış. Rotten Tomatoes’ta %75 izleyici skoru yakalayan bu yapımı Netflix üstlenmiş.

Bir hayran, bu live-action'ın duyulmaması hakkında şöyle bir gönderi paylaşmış: "Gerçekten şu ana dek Bleach'in live-action uyarlamasının varlığından haberim yoktu."

Birazdan bahsedeceğimiz yapımların aksine, animeden senaryo bakımından bağını koparmamış olan bu yapım, 1 saat 40 dakikaya doğal olarak bütün yapımı sığdıramamış ancak eleştirmenlerden oldukça yüksek puanlar toplamış.

Neredeyse herkesin ‘ilk’ izlediği anime: Death Note

Bleach’le aynı kadere sahip olan bu live-action, çok şaşırtıcı bir biçimde hiç duyulmamış. Yine Netflix’in üstlendiği bu yapım maalesef ki eleştirmenlerden ve IMDb, Rotten Tomatoes gibi sitelerden oldukça düşük puanlar almış. Bu da neden bu kadar duyulmadığını açıklar nitelikte. Birçok hayran, filmin anime ve manga serisiyle alakası olmadığını, Light’ın asosyal bir çocuk, L’in ise sıradan bir polis gibi davranmasına ağır eleştirilerde bulunmuşlar.

Bir hayran, bu live-action'ın fragmanının altına şöyle bir yorumda bulunmuş: "Bu uyarlamayı animeden önce izlemiş insanlar adına üzülüyorum... :(" Böyle zekice yazılmış bir manga serisinin nasıl olur da sıradan bir Hollywood aksiyon filmine dönüştürüldüğü konusunda yakınan hayranlar, maalesef ki bu konuda haklılar.

Özgürlüğü kovalayanların hikâyesi: Attack on Titan

Özellikle günümüz popüler animelerinde baş sırayı çeken Attack on Titan'ın, 2015 yılında Japonya’da bir live-action filmi yayınlanmış ancak bunun globalde duyulmamasının sebebi maalesef ki Death Note’la aynı kaderi paylaşmasından kaynaklı.

Hayranlarından ağır eleştirilere maruz kalan bu live-action, hikâyeden uzaklaşması bakımından oldukça düşük puanlara sahip. CGI konusunda epey başarılı olsa da maalesef bu, durumu kurtarmaya yetmemiş. Böylesine büyük bir kitleye sahip anime ve manga serisinin başarılı bir live-action filminin bulunmaması ise bizce çok üzücü.

Kelle avcılarının maceraları: Cowboy Bebop

2021 yılında yayınlanan bu live-action oldukça karmaşık yorumlara sahip. Güneş sisteminin en azılı suçlularını yakalamaya çalışan kelle avcılarını konu edinen bu serinin de bir live-action deneyimi olmuş. Hayranlarını ikiye ayıran bu yapım, çok iyi yorumların yanı sıra yapımı yerden yere vuran yorumlara da sahip. Özellikle Spike Spiegel karakteriyle hayranların gönlüne taht kuran bu seri, adı duyulmayan live-action filmleriyle aynı kaderi paylaşıyor.

Bir hayran, oldukça düşük bir puan vererek şöyle demiş: "Yeni uyarlama, orijinalinin tarzından ve inceliğinden yoksundu. Animedeki bazı gerçekten şaşırtıcı yan olaylar tamamen çıkarılırken, bazı çok şaşırtıcı yan olaylar eklendi. Jet, Spike ve Faye'in hepsi iyi oyuncular gibi görünüyordu ama onlara eklenen her şeyi sevmedim."

Çocukluğumuzun animesi: Son hava bükücü, Avatar

Dünyaya barış ve huzur getirmeyi amaçlayan Aang’in Avatar olma sürecini anlatan bu serinin, 2010 yılında çıkmış bir live-action filmi mevcut. Dünya çapında milyonlarca hayrana sahip olan bu seri, live-action yapımıyla birçok hayranını hayal kırıklığına uğratmıştı.

M. Night Shyamalan'ın yönettiği bu yapımın başarısız olması üzerine Netflix, yeni bir live-action filmi yapmaya hazırlanırken Brezilya’da düzenlenen Küresel Hayran Etkinliği’nde bu yapıma dair ilk bakış yayınlamıştı. Yayınlanan resmî açıklamaya göre 2024’te gösterime girecek.

‘Dark’ dizisinin animeye dökülmüş hali: Tokyo Revengers

Sıra dışı konusuyla, beyin yakan olaylarıyla ve oldukça dram ögeleri bulundurmasıyla ünlü bu anime serisinin 2020’nin Şubat ayında live-action versiyonunun çekileceği duyurulmuştu. 2 bölümden oluşan bu serinin ilk filmi 2021 yılında, devam filmi ise 2023 yılının Temmuz ayında yayınlanmıştı. Hayranlarını oldukça heyecanlandıran bu yapım, orijinal manga ve anime senaryosuna sadık kalması üzerine olumlu incelemeler almıştı.

Kötü yapımların yanında oldukça iyi eleştiri almış uyarlamaların olması, bu sektörün daha çok yeni olduğunu bizlere hatırlatır nitelikte. Önümüzdeki yıllarda hangi live-action uyarlamalarının çıkacağını biz açıkçası çok merak ediyoruz! Sizlerin de daha önce izlediği bir uyarlama var mıydı? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi ve incelemelerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın.