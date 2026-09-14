Ankara'da 66 Milyon Yıllık Dev Keşif: Hatti ve Hitit Kentinden Tetis Denizi Fosili Çıktı!

Ankara Külhöyük kazılarında Tetis Denizi dönemine ait 66 milyon yıllık Gastropoda fosili keşfedildi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sürdürülen arkeolojik kazılar, tarihin ve doğanın sınırlarını zorlayan olağanüstü bir bulguya ev sahipliği yaptı.

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Kısa süre önce 4 bin yıllık Hitit kabında bulunan Sevgi Çiçeği tohumlarının ardından Külhöyük, bu kez insanlık tarihinin çok daha ötesine geçen bir keşifle gündemde. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazı alanında 66 milyon yıl önce yaşamış bir deniz canlısına ait fosil bulunduğunu duyurdu.

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Orta Anadolu'nun kadim tarihine ışık tutan Gastropoda fosili

Gölbaşı Oyaca sınırlarında yürütülen çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan Gastropoda (karından bacaklı salyangoz) fosili, yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan Tetis Denizi’nin son evrelerine tarihleniyor.

66 milyon yıl öncesine uzanan bu nadide parça, Orta Anadolu’nun bir zamanlar devasa bir denizin kıyısında yer aldığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Fosil, yerleşime taşınmış olabilir

5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti olan Külhöyük'te bulunan bu fosili asıl ilginç kılan nokta ise antik dönem insanlarının ona olan ilgisi. Araştırmacılar, milyonlarca yıllık bu fosilin binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından fark edilerek yerleşim alanına taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu durum, bölge insanının geçmişe ve doğaya olan ilgisini ortaya koyan yeni bir araştırma konusunu beraberinde getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürütülen çalışmalar, Ankara'nın hem arkeolojik hem de doğal tarihini aydınlatmayı sürdürüyor.