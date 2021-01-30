Ankara'da Ücretsiz İnternet Sağlanacak 35 Meydan Açıklandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada 35 meydanda ücretsiz Wi-Fi hizmetinin sunulmaya başlayacağını açıkladı. Yavaş yıl sonuna kadar 10 milyon metrekarelik bir alana ücretsiz internet erişiminin götürüleceğini belirtti.

İnternet ve internet erişimi artık günlük hayatımızda oldukça büyük bir yer tutuyor. İnternet, sadece eğlence amaçlı değil aynı zamanda haber alma, haberleşme, eğitim, alışveriş gibi farklı farklı birçok amaç için kullanılabiliyor. Tüm bunlar da internetin temel haklardan bir tanesi olup olmaması gerektiği tartışmasını beraberinde getiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu konuda oldukça önemli bir adım attı ve Ankara meydanlarında ücretsiz internet erişimi olanaklarını genişleteceklerini açıkladı. Yavaş, ilk etapta 35 farklı meydanda ücretsiz internet erişimi sağlanacağını söyledi.

Ankara meydanlarında ücretsiz internet

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor; bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz. 35 farklı meydanda 2 milyon 362 bin metrekarelik alana ücretsiz Wi-Fi hizmeti vereceğiz. Yıl sonuna kadar ise 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ilk etapta ücretsiz internet erişimine kavuşturulacak meydanlara ek olarak daha sonra köyler ve parklara da ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulacağı belirtildi. 2021 sonunda toplamda 10 milyon metrekarelik bir alana ücretsiz internet erişimi sağlanacağı ifade edildi.

Sadece meydanlara değil kapsama alanına giren ev ve iş yerlerinden de bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanılabilecek. İlk etapta ücretsiz Wi-Fi hizmetinin verileceği 35 meydan ise şöyle: