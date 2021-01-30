Özel İletişim Vergisine Zam Geldi: Oran %10'a Yükseldi

31380 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla birlikte Özel İletişim Vergisi, %7,5'ten %10'a yükseltildi. %33'lük zam, bugünden itibaren geçerli olacak.

Bugün yayınlanan 31380 sayılı Resmi Gazete'de imzalanan yeni Cumhurbaşkanı Kararları'na da yer verildi. Bu kararlardan birisi; konuşma, mesajlaşma ve internet gibi elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV)'e dair. Kararla birlikte Özel İletişim Vergisi'ne zam geldi.

3469 karar sayılı "6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c), ve (d), Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı'yla birlikte %7,5 olan ÖİV oranı, %33,33 zam yapılarak %10'a yükseltildi.

Yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda zamlı ÖİV oranının kararın yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Yani zam, bugünden itibaren geçerli olacak. 1999 yılında Marmara depreminden sonra kamunun acil finansman gereksinimini karşılamak amacıyla Gider Vergileri Kanunu'na eklenen ÖİV, 2017 yılının sonundan bu yana %7,5 olarak uygulanıyordu.